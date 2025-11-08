Yeni Şafak
Polisten kaçan 15 yaşındaki sürücüye 45 bin 746 lira ceza

18:548/11/2025, السبت
Aksaray'da motosikletinin plakasını bezle kapatan ve polislerin dur ihtarına uymayan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü, polislerle yaşanan kovalama sonucu yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 45 bin 746 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi’nde devriye atan polis ekipleri, plakası bezle kapatılmış olan motosikletin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayarak hızla kaçmaya başlayan motosiklet sürücüsü, ters şeride girip sokak aralarında izini kaybettirmeye çalıştı. Kısa süren kovalamaca sonucu yakalanan 15 yaşındaki sürücü H.C.A.’nın ehliyetsiz olduğu belirlendi. Motosiklet üzerinde inceleme yapan trafik ekipleri, H.C.A.’ya
"dur ihtarına uymamak, ters yönde seyretmek, plaka kapatmak, ehliyetsiz araç kullanmak, sigorta ve muayene eksikliği"
maddelerinden toplam 45 bin 746 lira para cezası kesti.


