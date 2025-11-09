Yeni Şafak
Pazarda baharat tezgahında uyuşturucu satarken yakalandı

20:499/11/2025, Pazar
DHA
Pazarda uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı

Bursa'da pazardaki organik baharat tezgahında uyuşturucu madde satıldığına yönelik ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Tezgah sahibi Süleyman M. satış yaparken suçüstü yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde pazarda kurduğu baharat tezgahında uyuşturucu hap satarken yakalanan Süleyman M. (53), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Motorlu Asayiş Timleri, dün pazarda kurulan organik baharat tezgahında uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alınan tezgah sahibi Süleyman M., satış yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelinin minibüsünde yapılan aramada ise 405 adet farklı cinslerde uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen Süleyman M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



