Kumlar yüzünden dengesini kaybetti: Yola düşünce kamyon çarptı

Olay, Halitpaşa Mahallesi Kırkdamla Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya yolunda yürüyen H.S. (62), zeminde biriken kumlar nedeniyle dengesini kaybederek aniden yola düştü. Bu sırada seyir halinde olan Mudanya Belediyesi’ne ait çöp kamyonu, talihsiz adamı fark edemeyerek çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan H.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.