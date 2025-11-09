Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Kumlar yüzünden dengesini kaybetti: Yola düşünce kamyon çarptı

Kumlar yüzünden dengesini kaybetti: Yola düşünce kamyon çarptı

23:419/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da zeminde biriken kumlar nedeniyle dengesini kaybederek aniden yola düşen adama seyir halindeki çöp arabası çarptı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yolda dengesini kaybederek düşen adama çöp kamyonu çarptı. Yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Halitpaşa Mahallesi Kırkdamla Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya yolunda yürüyen H.S. (62), zeminde biriken kumlar nedeniyle dengesini kaybederek aniden yola düştü. Bu sırada seyir halinde olan Mudanya Belediyesi’ne ait çöp kamyonu, talihsiz adamı fark edemeyerek çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan H.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Bursa
#Mudanya
#Soruşturma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kasım tatili kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? MEB 2025-2026 Sömestr, ikinci ara tatil ve yaz tatili tarihleri belli oldu