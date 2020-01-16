Gündem Eserlerinden rahatsız oldular
POLİTİKA

Eserlerinden rahatsız oldular

Yeni Şafak’ın, CHP-Fetullah Gülen ilişkilerini ele aldığı, “FETÖ, CHP’nin eseri” manşeti CHP’lileri çıldırttı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Meclis’te çirkin ifadelerle Yeni Şafak’a hakaret etti. Ancak Ağbaba, belgelere dayalı haberdeki bilgilere hiç değinmedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Veli Ağbaba
Veli Ağbaba

Yanıt bulması halinde başta arkasındaki akıl olmak üzere FETÖ ile mücadeleyi yeni bir boyuta taşıyacak olan Yeni Şafak’ın elebaşı Fetullah Gülen’in karanlık geçmişine ilişkin sorduğu sorular CHP’yi çılgına çevirdi. Yeni Şafak’ın hatırlattığı geçmişteki Gülen-CHP ilişkilerini pas geçip gazetemizi çirkin ifadelerle hedef gösteren CHP’lilere yanıt AK Parti’den geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sorulan sorulara CHP’lilerin cevap vermemesine işaret ederek Veli Ağbaba’ya “Konuşmanın tümüne baktığımızda hala o gazetenin iddiasına, manşetine yanlış demedi” tepkisini gösterdi. Turan, CHP’nin 15 Temmuz öncesi FETÖ’ye desteklerini örneklerle sıraladı.

Gazetemizin 14 Ocak 2020 tarihli manşeti

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15 Ocak 2020 tarihli gazetemizin 11.sayfasından bulunan haberimiz

HEDEF GÖSTERDİ

Yeni Şafak, CHP’nin Meclis’e verdiği ve FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılmasını istediği önergesini manşetine taşıyarak bunu Gülen’in 60 yıllık tüm ilişkilerine ışık tutacak bir fırsat olarak tartışmaya açtı. Bu öneriyi yaparken geçmişe ilişkin verdiği cevap aranan sorulara ilişkin örnekler CHP’nin şimşeklerini çekti. TBMM Genel Kurulu’nun çalışmalarına önceki gün akşam CHP’nin bu yöndeki üslubu damga vurdu. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, çirkin ifadelerle gazetemizi hedef aldı ancak uzun konuşmasında gündeme getirilen CHP-FETÖ ilişkisine ilişkin soruları görmezden geldi.

FETÖ CHP'nin eseri
GÜNDEM
FETÖ CHP'nin eseri

CEVAP TURAN’DAN GELDİ

Ağbaba’ya cevap AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi. Turan, “Kendi istemediği haberi yapınca hemen ‘havuz medyası’ ‘haram medya’ tarzı ithamların çok yanlış olduğu kanaatindeyim. Kaldı ki bize de her gün çok sayıda -onların ifadesiyle- karşı havuzun gazeteleri, hep itham eden gazeteler, aynı şekilde onların resmî gazetesi o zaman. Bu doğru bir yaklaşım değil. Gazetenin bir iddiası var, katılırsınız katılmazsınız. Kaldı ki konuşmanın tümüne baktığımızda hâlâ o gazetenin iddiasına, manşetine yanlış demedi” sözleriyle yanıtsız bırakılan sorulara işaret etti.

BULMA DEĞİL FETÖ’YÜ AKLAMA DİLİ

  • Turan, “Bunu yalanlamadılar. Kaldı ki bu FETÖ denen lanet örgüt elli yıldan beri var.CHP’de olmuş, diğer partilerin döneminde olmuş, AK Parti’de olmuş yani bu AK Parti’nin döneminde çıkmış olan örgüt değil. Bir daha söylüyorum. Bakınız, ısrarla bazı AK Parti’li vekillerin Pensilvanya’ya gittiğini iddia etti sayın konuşmacı. Ben de söylüyorum: Sizin bir vekiliniz, kendi grup başkan vekilinizin fotoğrafını koyarak ‘Bu adamın ne işi var orada?’ demedi mi, onunla itham etmedi mi? Bir başka CHP’li vekil ‘Bizim partimiz yani CHP, FETÖ’ye alet oldu, onun altında kaldı’ deyip de ihraç konusu olmadı mı? Sayın Başkan, bu dil FETÖ’yü bulma dili değil, FETÖ’yü aklama dilidir” dedi.

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GÜNDEM
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