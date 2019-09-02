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Eşim beni öldürmeye geliyor

Mersin’in Mut ilçesinde yaşayan N.A. kocasını “eşim beni öldürmeye geliyor” diyerek polise ihbar etti. İzmir’de otobüsle yola çıkan M.A. Karaman’da gözaltına alındı. M.A.’nın üzerinden çıkan tabanca, bıçak, plastik kelepçe, ip ve koli bandı dehşete düşürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
M.A'nın üzerinden çıkan malzemeler.
M.A'nın üzerinden çıkan malzemeler.

Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan N.A. kocasının kendini öldürmeye geldiğini polise ihbar edince facianın eşiğinden dönüldü. Mut'ta oturan N.A., saat 01.00 sıralarında polisi arayıp, İzmir'de yaşayan eşi M.A.'nın, kendisini öldürmek için ilçeye geleceğini söyledi. İhbarın ardından yol üzerindeki Karaman polisine bilgi verildi. Kent merkezi girişindeki uygulama noktasında önlem alan polis, saat 08.00 sıralarında sürücüsünü durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı. Yolcular arasında bulunan M.A., gözaltına alındı.

  • CİNAYET MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ
  • Katil M.A
  • M.A.'nın yapılan üst aramasında; 9 milimetre çapında tabanca, bu silaha ait 14 mermi, 28 santimetre uzunluğunda bıçak, 10 plastik kelepçe, 1'er metre olarak kesilmiş, uçları düğümlü 5 kendir ip ve koli bandı ele geçirildi. M.A. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Genç kadın sosyal medyada bu görüntüleri paylaşarak yardım istedi
OYNAT 00:27
Genç kadın sosyal medyada bu görüntüleri paylaşarak yardım istedi
İstanbul'da bir markette çalışma arkadaşının saldırısına uğrayan kadın o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Genç kadın, saldırganın serbest kaldıktan sonra tehditlerinin sürdüğünü belirtti. Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan kadın marketteki vatandaşların yardımına koşmak yerine kaçmayı tercih ettiğini belirtti. Olayın polise aktarılmasından sonra saldırgan gözaltına alınarak tutuklandı. Saldırıya uğrayan kadın, saldırganın serbest kaldığını ifade ederek tehditlerini sürdürdüğünü belirtti.

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