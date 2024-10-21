Eski bakan Eker binicilikte birinci oldu

Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Gebze’de düzenlenen Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası’nda birinci oldu.
104 km’lik parkurda toplam 7 sporcunun yarıştığı kategoride birinci olan Eker, Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Eker, yarış sonrası yaptığı açıklamada, Necip Fazıl Kısakürek’in “At, insan ile hayvan arasında bir canlıdır” sözünü hatırlatarak, atların insanla olan derin bağını vurguladı. Eker, gençlere de tavsiyelerde bulunarak binicilik sporunun hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılık gerektirdiğini ifade etti.