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Eski bakan Eker binicilikte birinci oldu

Eski bakan Eker binicilikte birinci oldu

04:0021/10/2024, الإثنين
G: 21/10/2024, الإثنين
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Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Gebze’de düzenlenen Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası’nda birinci oldu.

104 km’lik parkurda toplam 7 sporcunun yarıştığı kategoride birinci olan Eker, Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Eker, yarış sonrası yaptığı açıklamada, Necip Fazıl Kısakürek’in “At, insan ile hayvan arasında bir canlıdır” sözünü hatırlatarak, atların insanla olan derin bağını vurguladı. Eker, gençlere de tavsiyelerde bulunarak binicilik sporunun hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılık gerektirdiğini ifade etti.



Mersin'de bir vatandaş veli toplantısına geldiği okulda mahsur kaldı

Mersin'de Çağdaşkent Anadolu Lisesi'nde, okulda düzenlenen veli toplantısına katılan Suphi Tuzun, konferans salonundan ayrılarak lavaboya gitti. Tuzun’un lavaboda olduğu sırada toplantı sona erdi. Velilerin ve öğretmenlerin okuldan ayrılmasının ardından kapılar kilitlendi. Suphi Tuzun, okulda kimseyi göremeyince toplantının bittiğini düşünerek binayı terk etmek istedi. Çıkış kapısına yönelen Suphi Tuzun, kilitli olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine okula itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayı haber alan okul yetkilileri de liseye geldi. Tuzun’un yeri tespit edilerek kilitli kapı açıldı. Okul binasından çıkan Suphi Tuzun, "Okulu kapatmadan önce 'Kimse var?' mı diye bağırmanız gerekiyor. Ben lavabodaydım. Havadan mı girdim" diye tepki gösterdi.


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