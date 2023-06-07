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Eski bakanlara komisyonlarda görev

Bugün milletvekili olarak yemin edecek Fuat Oktay, Bekir Bozdağ, Derya Yanık, Vedat Bilgin, Murat Kurum, Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Dönmez, Mehmet Kasapoğlu, Nureddin Nebati, Süleyman Soylu, Mahmut Özer, Hulusi Akar, Mustafa Varank, Vahit Kirişci, Mehmet Muş ve Adil Karaismailoğlu'nun görev aldıkları önceki kabinedeki ilgili bakanlıkların Meclis'teki komisyonlarına başkanlık etmesi bekleniyor.

Uğur Duyan
04:00 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni dönemde milletvekili seçilen eski bakanların Meclis'te ihtisas komisyonlarına başkanlık edeceği ifade ediliyor.

Yeni dönemde milletvekili seçilen eski bakanların Meclis'te ihtisas komisyonlarına başkanlık edeceği ifade ediliyor.

TBMM'de başkanlık seçimi ve divan oluşumundan sonra, Meclis'teki ihtisas komisyonları için üyeler belirlenecek. Önceki kabinede görev alan ve yeni dönemde milletvekili seçilen eski bakanların Meclis'te ihtisas komisyonlarına başkanlık edeceği ifade ediliyor. Bugün milletvekili olarak yemin edecek Fuat Oktay, Bekir Bozdağ, Derya Yanık, Vedat Bilgin, Murat Kurum, Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Dönmez, Mehmet Kasapoğlu, Nureddin Nebati, Süleyman Soylu, Mahmut Özer, Hulusi Akar, Mustafa Varank, Vahit Kirişci, Mehmet Muş ve Adil Karaismailoğlu'nun görev aldıkları önceki kabinedeki ilgili bakanlıkların Meclis'teki komisyonlarına başkanlık etmesi bekleniyor. Buna göre Bozdağ'ın Anayasa ya da Adalet, Çavuşoğlu'nun Dışişleri, Akar’ın Milli Savunma, Özer’in Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı’na getirilmesi bekleniyor.




#TBMM
#Hulusi Akar
#Mahmut Özer
#Adil Karaismailoğlu
#Vedat Bilgin
38 dakika önce
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