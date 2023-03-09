Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen Altılı Masa'ya seslendi: Mutlu sona HDP'yi yok sayarak ulaşılamaz

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurmasının ardından Millet İttifakı'ndan peş peşe HDP mesajları gelmeye başladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında CHP'nin HDP ile görüşebileceğini ifade etti. Akşener'in açıklamaları sorulan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, HDP'yi ziyaret etmemenin büyük bir eksiklik olacağını savundu.
'HDP'nin varlığı unutulmamalı ve gereği yapılmalı'
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen de bir açıklama yaparak HDP'nin bir siyasi parti olarak varlığının unutulmaması gerektiğini söyledi. T24'te yer alan habere göre HDP ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Öymen, şunları söyledi: