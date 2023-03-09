Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen Altılı Masa'ya seslendi: Mutlu sona HDP'yi yok sayarak ulaşılamaz

"Şimdilik her şey iyi gidiyor. Ancak şunu iyi bilelim: Mutlu sona HDP'yi yok sayarak ulaşılamaz. Aklın yolu, HDP'nin bir siyasi parti olarak varlığının unutulmaması ve bunun gereğinin yapılmasıdır. Sayın Kılıçdaroğlu, elbette bu gerçeğin de bilincindedir"