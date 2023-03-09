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Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen Altılı Masa'ya seslendi: Mutlu sona HDP'yi yok sayarak ulaşılamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından muhalefetten HDP mesajları gelmeye devam ediyor. Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, Altılı Masa'nın HDP'nin varlığını unutmaması gerektiğini söyledi. Mutlu sona HDP'yi yok sayarak ulaşılamayacağını ifade eden Öymen, "Aklın yolu, HDP'nin bir siyasi parti olarak varlığının unutulmaması ve bunun gereğinin yapılmasıdır. Sayın Kılıçdaroğlu, elbette bu gerçeğin de bilincindedir" dedi.

11:14 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurmasının ardından Millet İttifakı'ndan peş peşe HDP mesajları gelmeye başladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında CHP'nin HDP ile görüşebileceğini ifade etti. Akşener'in açıklamaları sorulan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, HDP'yi ziyaret etmemenin büyük bir eksiklik olacağını savundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da
"Kılıçdaroğlu'nun temas kurma hakkı var" diyerek HDP'ye yeşil ışık yaktı. "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasıyla gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de "Sözlerimin arkasındayım."
mesajı verdi.

'HDP'nin varlığı unutulmamalı ve gereği yapılmalı'

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen de bir açıklama yaparak HDP'nin bir siyasi parti olarak varlığının unutulmaması gerektiğini söyledi. T24'te yer alan habere göre HDP ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Öymen, şunları söyledi:

"Şimdilik her şey iyi gidiyor. Ancak şunu iyi bilelim: Mutlu sona HDP'yi yok sayarak ulaşılamaz. Aklın yolu, HDP'nin bir siyasi parti olarak varlığının unutulmaması ve bunun gereğinin yapılmasıdır. Sayın Kılıçdaroğlu, elbette bu gerçeğin de bilincindedir"

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından Altılı Masa'dan peş peşe HDP mesajları geldi: Elbette görüşeceğiz
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından Altılı Masa'dan peş peşe HDP mesajları geldi: Elbette görüşeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesinin ardından Altılı Masa'dan peş peşe HDP güzellemeleri geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında CHP'nin HDP ile görüşebileceğini ifade etti. Akşener'in açıklamaları sorulan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, HDP'yi ziyaret etmemenin büyük bir eksiklik olacağını savundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Kılıçdaroğlu'nun temas kurma hakkı var" diyerek HDP'ye yeşil ışık yaktı. "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasıyla gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de "Sözlerimin arkasındayım." mesajı verdi.



#Altan Öymen
#HDP
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
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Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen Altılı Masa'ya seslendi: Mutlu sona HDP'yi yok sayarak ulaşılamaz
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