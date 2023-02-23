Eski DSP Milletvekili evinde ölü halde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i 'Elimde dosyaları var' diyerek tehdit eden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, dün ki Kılıçdaroğlu'yla görüşmesi sonrası İYİ Parti'den gelen tepkiler nedeniyle CHP'den ihraç edildi. İlişiği kesildikten sonra açıklamalarda bulunan Okuyan, "İYİ Parti çevreleri bundan rahatsız olmuş, ortalığı karıştırmışlar" dedi. İhracın partinin resmi hesabından duyurulmasına da tepki gösteren Okuyan, "Hukuken parti tüzüğüne de aykırı bir şey. Ben de bunun üzerine istifamı verdim" diye konuştu.