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Eski DSP Milletvekili evinde ölü halde bulundu

Eski Demokratik Sol Parti (DSP) Milletvekili Osman Kılıç, İstanbul'daki evinde ölü olarak bulundu. Kılıç'ın kalp rahatsızlığı bulunduğu ve buna bağlı olarak hayatını kaybettiği bildirildi.

15:52 . 23/02/2023 Perşembe
AA
Osman Kılıç

Osman Kılıç

Alınan bilgiye göre, eski milletvekili Kılıç'tan haber alamayan yakınları, Kılıç'ın Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'ndeki evine gitti.

68 yaşındaki Kılıç'ı burada hareketsiz halde bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp rahatsızlığı bulunan Kılıç'ın buna bağlı olarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Giresun Bulancak doğumlu olan Kılıç, TBMM'de 20. ve 21. dönem DSP İstanbul milletvekili olarak görev yaptı.


#dsp
#Osman Kılıç
#Eyüpsultan
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