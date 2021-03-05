Gündem Eski HDPli belediyenin deposundan terörist elebaşı Öcalanın fotoğrafları çıktı
VAN

Eski HDP'li belediyenin deposundan terörist elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları çıktı

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesinin kullanılmayan ek hizmet binasında yapılan aramalarda terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Yapılan aramada, PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan fotoğrafları ele geçirildi.
Yapılan aramada, PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan fotoğrafları ele geçirildi.

HDP ile terör örgütü PKK arasındaki ilişkiyi gözler önüne seren son gelişme, İpekyolu Belediyesi'nin kullanılmayan binasında görüldü.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Bostaniçi Mahallesi’nde kullanılmayan İpekyolu Belediyesi ek hizmet binası yerleşkesinde arama yaptı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin resimlerinin bulunduğu afişler, örgütü simgeleyen bez parçaları, adli mercilerce basımı ve dağıtımı yasaklanan yayınlar ile KHK ile kapatılan derneklere ait olduğu değerlendirilen belgeler ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

  • Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan, 2019 yılında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçları nedeniyle görevden alınarak, yerine kayyum atanmıştı.

HDP'li Pervin Buldan koronavirüs risk haritasında algı yapmaya kalkıştı cevabını aldı
GÜNDEM
HDP'li Pervin Buldan koronavirüs risk haritasında algı yapmaya kalkıştı cevabını aldı

HDP'li Belediye Başkanı Uğun'a terörden gözaltı
GÜNDEM
HDP'li Belediye Başkanı Uğun'a terörden gözaltı

HDP'li Belediye Başkanı'nın ajandasından bomba kılavuzu çıktı
GÜNDEM
HDP'li Belediye Başkanı'nın ajandasından bomba kılavuzu çıktı

Hayırlı işler! HDP'li belediye ByLock’çuya her ay maaş gönderiyor
GÜNDEM
Hayırlı işler! HDP'li belediye ByLock’çuya her ay maaş gönderiyor
Abone Ol Google News
Avrupa’yı Türkiye koruyor

Avrupa’yı Türkiye koruyor

​NATO Genel Sekreteri Stoltenberg çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yerli aşı gün sayıyor

Yerli aşı gün sayıyor

​On yedi farklı çalışma yürütülüyor.
BM israfı raporladı

BM israfı raporladı

​Yılda 900 milyon ton çöpe gidiyor.
Papa Irak’ta

Papa Irak’ta

​8 Mart'a kadar sürecek ziyaret dün resmen başladı.

'Kur'u gürültüye pabuç yok

'Kur'u gürültüye pabuç yok

​Gübre desteği fiyatları frenleyecek.

Kudüs’e selam

Kudüs’e selam

'Uluslararası Kudüs Haftası' 8 Mart'ta başlıyor.
Hala yardıma ihtiyaçları var

Hala yardıma ihtiyaçları var

İki yüz seksen iki bin kişi İdlib'e döndü.
Diyarbakır'da teröre darbe

Diyarbakır'da teröre darbe

​HDP'li vekilin babası dahil 7 kişi tutuklandı.
Zam iptal edildi

Zam iptal edildi

Ankara Valiliği açıkladı.

​Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı nokta vuruldu.

Sağlık Bakanlığı korkutan tabloyu açıkladı.

​Bakan Koca, toplantı sonrası açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.