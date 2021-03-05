Eski HDP'li belediyenin deposundan terörist elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları çıktı

HDP ile terör örgütü PKK arasındaki ilişkiyi gözler önüne seren son gelişme, İpekyolu Belediyesi'nin kullanılmayan binasında görüldü.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Bostaniçi Mahallesi’nde kullanılmayan İpekyolu Belediyesi ek hizmet binası yerleşkesinde arama yaptı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin resimlerinin bulunduğu afişler, örgütü simgeleyen bez parçaları, adli mercilerce basımı ve dağıtımı yasaklanan yayınlar ile KHK ile kapatılan derneklere ait olduğu değerlendirilen belgeler ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan, 2019 yılında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçları nedeniyle görevden alınarak, yerine kayyum atanmıştı.

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