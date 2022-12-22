Gündem Eski konsolostan tepki çeken hareket Dağlıca haberini paylaştı
POLİTİKA

Eski konsolostan tepki çeken hareket: Dağlıca haberini paylaştı

İngiltere'nin İstanbul eski Başkonsolosu Leigh Turner’ın, kedisi Troy’u Dağlıca şehitleriyle ilgili gazete nüshasının yanı başında gösteren fotoğrafını Suriye'ye olası kara harekatı gündemdeyken yayınlaması tepkileri de beraberinde getirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Eski konsolostan tepki çeken hareket: Dağlıca haberini paylaştı
Leigh Turner

İngiltere’nin İstanbul eski Başkonsolosu Leigh Turner dün Twitter’da tuhaf bir paylaşımda bulundu. İlk başta sıradan bir kedi fotoğrafı paylaşımı gibi duran karede bir gazetenin 8 Eylül 2015 tarihli "Tarifsiz acı, 16 şehit" manşetli nüshası vardı.

Altına ise "2016’da kedim Troy ile İstanbul’da kahvaltı ederken. Masanın üzerine çıkmasına izin verilmiyordu, ama sadece ön patileri yeterliydi. Zeki #kedi" diye not düştü.

İngiltere’nin şimdiki Başkonsolosu Kenan Paleo da “Mutfağımı farklı bir zaman ve boyutta görmek tuhaf” diye yorum yaptı.

Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı kara harekatı hazırlığı yaptığı bir dönemde bu paylaşım bir mesaj olarak yorumlandı.

Turner'ın gelen tepkiler sonra daha sonra paylaşımını sildiği görüldü.

Ne olmuştu?

6 Eylül 2015’te Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Dağlıca-Yüksekova karayolunun ulaşıma açılmasıyla ilgili yürütülen operasyonunda güvenlik güçleri teröristler tarafından pusuya düşürülmüş, 16 Mehmetçik şehit olmuştu.

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