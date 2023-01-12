Gündem Eski paylaşımları nedeniyle hedef gösterilen Emin Şen Bizim mücadelemizi en iyi FETÖcüler bilir
POLİTİKA

Eski paylaşımları nedeniyle hedef gösterilen Emin Şen: Bizim mücadelemizi en iyi FETÖ'cüler bilir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamaları sonrasında 10 yıl önceki tweetlerinin ekran görüntüleri ile FETÖ'cülükle itham edilen Emin Şen, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Paylaşımlarının FETÖ’yle ve organizasyonlarıyla dalga geçen, sarkastik bir dille yazıldığının altını çizen Şen, "Bizim mücadeleyi nasıl kesif yaptığımızı en iyi FETÖ’cüler bilir. Dostlarınız olduğu için sorabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski paylaşımları nedeniyle hedef gösterilen Emin Şen: Bizim mücadelemizi en iyi FETÖcüler bilir
Emin Şen.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı olduğunu iddia ettiği Emin Şen'in, "Ebabil harekatı adı altında 8 bin sosyal medya hesabını yönettiğini" ileri sürdü.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "CHP milletvekili Özgür Özel’in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" denildi.

Bakanlık, Şen'in Bakan Soylu'nun çok uzun yıllardır sosyal medya danışmanlığını yürüttüğü ve bunun kamuya açık bir bilgi olduğu belirtti.

Muhalif medya yapılan resmi açıklamalara rağmen Şen'in 10 yıl önce FETÖ’yle ve organizasyonlarıyla dalga geçen tweetlerini yayımlayıp FETÖ'cülükle itham etti.

"FETÖ'YLE DALGA GEÇEN TWEETLER"

  • Şen, söz konusu haberler sonrası yaptığı açıklamada "10 yıl önce FETÖ’yle ve organizasyonlarıyla dalga geçen, sarkastik bir dille yazılmış, zihinlerindeki başaramayacaklarını ifade eden tweetlerden FETÖ’cülük çıkartma gayreti tam da Eminimsi hesabında dalga geçilmelik bir durum." dedi.

"MÜCADELEYİ NASIL KESİF YAPTIĞIMIZI EN İYİ FETÖ'CÜLER BİLİR"

"Tam da bu dalga geçme tweetleri okudukça çıldıran firari FETÖ’cü Emre Uslu “24 saat cemaate söven birinin ofisi” deyip ofisimizin adresini paylaşmıştı. Bu dalga geçilen tweetleri FETÖ’cülük olarak yaftalamak, en iyimser yorumla FETÖ’cü teröristlerle aynı noktada buluşmaktır." ifadesini kullanan Şen, sözlerini şöyle sürdü:

"FETÖ’nün 2023 hayali ve onların zihnendekileri ifşa eden bir tweeti de Anıtkabir’e bağlamak tam da o hesapta söylenen gibi FETÖ zihniyetidir. Bizim mücadeleyi nasıl kesif yaptığımızı en iyi FETÖ’cüler bilir… Dostlarınız olduğu için sorabilirsiniz."

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Özel’in iddialarına yanıt: 'Emin Şen' müşavir ya da memur değil
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Özel’in iddialarına yanıt: 'Emin Şen' müşavir ya da memur değil

AK Partili Dağ’dan CHP'li Özel’e: Troll ordusu arıyorsanız 2 büyükşehir belediye başkanınıza bakın
GÜNDEM
AK Partili Dağ’dan CHP'li Özel’e: Troll ordusu arıyorsanız 2 büyükşehir belediye başkanınıza bakın

AK Parti'den CHP'li Özel'in açıklamalarına ilk tepki: Tırt mı derler dağ fare doğurdu mu?
GÜNDEM
AK Parti'den CHP'li Özel'in açıklamalarına ilk tepki: Tırt mı derler dağ fare doğurdu mu?
İstanbula kar geliyor

İstanbul'a kar geliyor

​Meteoroloji uzmanı tarih verdi.
Türkiye Yüzyılına enerji katacak

'Türkiye Yüzyılı'na enerji katacak'

​Bakan Kirişci duyurdu: Testler başarıyla tamamlandı.
Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

​Burdur'da şiddetli yağış: Evler ve tarım arazileri su altında kaldı.

Annesi kızının cenazesini kabul etmemişti: Mezar taşı yaptırıldı.

​25 yaşındaki Tuğçe Can defalarca bıçaklandı boğazı kesildi.

​THY Amerikalı ev hanımlarına İstanbul'da Türkçe öğretecek.

İsveç Dışişleri Bakanından terör örgütü PKK/YPG destekçilerine tepki: Seçilmiş başkana yapılanlar iğrenç
Dünya

İsveç Dışişleri Bakanından terör örgütü PKK/YPG destekçilerine tepki: Seçilmiş başkana yapılanlar iğrenç

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan küstah eylemlerine tepki gösterdi. Billström, "Halk tarafından seçilmiş bir başkanı belediye binası dışında idam ediliyormuş gibi tasvir etmek iğrenç." dedi.
THY'den Amerikalı ev hanımları için yeni proje: Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret
Ekonomi

THY'den Amerikalı ev hanımları için yeni proje: Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Amerikalılara yönelik, "Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret" adlı projeyi hayata geçireceklerini duyurdu. Bolat yaptığı açıklamada "Konaklama dahil 4 haftalık cazip fiyatlarla oluşturulmuş bir öğrenim paketini, Amerikalı ev hanımlarına sunacağız. Paket kapsamına alacağımız oteller ile anlaşmaları tamamlamak üzereyiz" ifadelerini kullandı.
İran lideri Hamaney gösterilerle ilgili konuştu: Talimat veriyor nasihat ediyoruz etkisi olmuyor
Dünya

İran lideri Hamaney gösterilerle ilgili konuştu: Talimat veriyor nasihat ediyoruz etkisi olmuyor

İran lideri Ali Hamaney, ülkedeki son olaylarda, devletin uyarı ve nasihatlerinin, uygun kültürel zeminin bulunmaması nedeniyle etkili olmadığını söyledi. Mahsa Emini gösterilerinde ülkede yaşanan ekonomik sorunların etkili olduğuna işaret eden Hamaney, "Ekonomi iyi değildi ve şu an da iyi değil. Halkın geçim sorunu kullanabilecekleri bir zemin oluşturdu." ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.