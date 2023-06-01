|
Gündem

Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş milletvekilliği kaydını yaptırdı

AK Parti Aydın Milletvekili seçilen eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, TBMM'de milletvekilliği kaydını yaptırdı.

16:49 . 1/06/2023 Perşembe
DHA
Seda Sarıbaş

Seda Sarıbaş

28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili seçilen 2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, Meclis'te kaydını yaptırdı. ,

Kayıt işlemlerinin ardından gazetecilere konuşan Sarıbaş,
"28'inci Dönem Aydın Milletvekili olarak Meclis çatısı altında memleketimizi, ülkemizi temsil etme fırsatımız oldu. Onurluyuz, gururluyuz. En önemlisi heyecanlıyız. Allah nasip ederse, bize düşen görev neyse canla başla çalışacağız. Heyecan, olmazsa olmazlarımızdan. Heyecanımız dorukta"
dedi.


#Seda Sarıbaş
#AK Parti
#Milletvekili
26 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mevlüt Çavuşoğlu kimdir?