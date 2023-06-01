Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş milletvekilliği kaydını yaptırdı

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM'de yapılacak milletvekili yemin töreniyle ilgili, "Milletvekili yeminini elbette okuyacağız. Herhangi bir ekleme veya çıkarma yapma gibi bir düşüncemiz yok, böyle bir şey mümkün de değil. Milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için buraya geldik, şov yapmaya gelmedik" dedi.