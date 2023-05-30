Zekeriya Yapıcıoğlu: Milletvekili yeminini elbette okuyacağız

Ardından soruları yanıtlayan Yapıcıoğlu, Meclis'teki yemin töreninde, metnin tamamını okuyup okumayacağıyla ilgili, "Elbette okuyacağız. Bir nokta, bir virgülünü bile eksik bırakmamak gerekiyor. Herhangi bir ekleme veya çıkarma yapma gibi bir düşüncemiz yok, böyle bir şey mümkün de değil. HÜDA PAR hep tartışmaların merkezindeydi. Belki konuşulması istenmeyen bazı gündemlerin üzeri örtülsün, diye bunlar kasıtlı şekilde gündeme getirildi. Biz bunu defalarca yalanladık ama maalesef ısrarla bunlar ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirildi. Bunlar manipülasyondu. Artık seçim de geçti. Eğer ciddi bir düşmanlık değilse bunun sebebi, bu iftiraları atanlar da bundan sonra vazgeçerler. Biz, 'yemin etmeyeceğiz' diye bir şey söylemedik. Milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için buraya geldik, şov yapmaya gelmedik" ifadelerini kullandı.