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Meclis’te yarın yemin günü

TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğüne göre, Yüksek Seçim Kurulu’nun milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00’te çağrısız toplanıyor.

Haber Merkezi
04:00 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TBMM Genel Kurul.

TBMM Genel Kurul.

28’inci Dönem Milletvekili Seçimleri’nin kesin sonuçları önceki gün YSK tarafından açıklandığı için Meclis Genel Kurulu’nun ilk birleşimi yarın saat 14.00’da ‘en yaşlı üye’ sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlığında toplanacak. Yeni yasama döneminin ilk birleşiminde milletvekilleri yemin edecek. 600 milletvekilinin kürsüye çıkma, yemin metnini okuma ve kürsüden ayrılma sürelerinin ortalama 1 dakika kadar sürmesi bekleniyor. Bu durumda ilk birleşimin 10 saat kadar sürmesi ve ilk birleşimin gece yarısından sonra kapanması bekleniyor. Ant içme, her milletvekilinin Anayasa’daki metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması suretiyle olacak. Milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içecek.



#TBMM
#YSK
#Milletvekili Yemini
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