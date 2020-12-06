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POLİTİKA

Eskiler rahatsız: CHP'deki taciz skandalları

Eskiler rahatsız

Federasyon anayasası ile başlayan, tacizlerle devam eden skandallar zinciri CHP’yi sarstı. Yönetimden uzaklaştırılan, parti içinde geri plana itilen deneyimli isimler Kemal Kılıçdaroğlu’nun sessizliğini sorguluyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Aylin Nazlıaka
Aylin Nazlıaka

Federasyon anayasası ile başlayan, tacizlerle devam eden skandallar zinciri CHP’yi sarstı. Yönetimden uzaklaştırılan, parti içinde geri plana itilen deneyimli isimler Kemal Kılıçdaroğlu’nun sessizliğini sorguluyor. İstanbul teşkilatındaki tacizlerden İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da haberinin olduğu ortaya çıkarken, tacizciler hakkında sessiz kalmak yerine soruşturma başlatılması gerektiği ifade ediliyor.

Taciz CHP’deyse sorun değil!
GÜNDEM
Taciz CHP’deyse sorun değil!
  • Parti içinde yayınlara çıkıp sansasyonel açıklamalar yapan isimlerin sorgulanması gerektiği, federasyon içeren anayasa taslağının suni ve sansasyonel gündemlerle unutturulmaya çalışıldığı konuşuluyor. CHP’de uzun yıllar görev yapmış deneyimli isimler, anayasanın değiştirilemeyen maddelerinin tartışmaya açılmasının kabul edilemez olduğu, Anayasa taslağındaki federasyon sisteminin gündeme bile gelmemesi gerektiği, son dönemdeki siyasi tavrın ise partiyi bağlarından koparttığı görüşünde.
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