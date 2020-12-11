Eskişehir’de bin yıllık İncil ele geçirildi

El yazması olan İncil'in bin yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir vatandaşın elinde bulunan bin yıllık el yazması İncil’i satmak için Sivrihisar ilçesine gideceği ihbarını aldı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri alıcı kılığında tarihi İncil’i satmaya çalışan şüphelilerle irtibat kurdu.

Alıcı bulduklarına sevinen şüpheliler ile jandarma ekiplerine bağlı görevliler Sivrihisar ilçesinde yol üzerinde bir dinlenme tesisinde buluştu.

FOTOĞRAF 9 Üstü pasaj alt katı ise sebze hali olarak 50 yıl önce yapılan metruk binanın yıkımına Bitlis Belediyesi tarafından başladı. Yıkımla birlikte metruk binanın arka kısmında kalan ve 5 asırdır ayakta duran Şerefiye Camii ise tam anlamıyla gün yüzüne çıkmış oldu. Kazım Dirik Caddesi üzerinde bulunan ve yaklaşık 50 yıl önce yapıldığı belirtilen eski hal binası daha önce boşaltılmıştı. 3 bin metrekare alana sahip eski hal binası Dere Üstü Islah Projesi kapsamında yıkılmaya başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Dere üstü projemizle birlikte Bitlis'te daha yaşanabilir bir süreç başlatacağız dedi. Belediye Başkanı Tanğlay gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: “'Dere Üstü Islah Projesi'nin ikinci adımı atıldı. Merkezde bulunan ve 78 iş yerinin bulunduğu hal binası iş makineleriyle yıkımına başlanmasıyla birlikte tarihi yapılar bir bir gün yüzüne çıkıyor. Dere ıslahı projemizle beraber 'Eski hal' dediğimiz mevkideyiz. Yıkıma dün itibariyle başladık. Burada 3 bin metrekare alanda 78 dükkanımız vardı. Hal binamız metruk bir yerdi ve yıkım kararı vardı. Dere üstü projemizle birlikte Bitlis'te daha yaşanabilir bir süreç izletiyoruz. Dere üstü ıslah projesiyle birlikte 7 bin yıllık Bitlis'in tarihi yapıları gün yüzüne çıkmaya başladığının altını çizen Tanğlay, şu ifadeleri kullandı: Yıkımla birlikte tarihi eserimiz olan Şerefiye Camii ön olana çıktı. Tabi bu yıkımlarla birlikte 7 bin yıllık Bitlis'imizin tarihi mekanları birer birer gün yüzüne çıkıyor. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Dere ıslah projesiyle şu an itibariyle 281 tapu sahibi kendi isteğiyle tapusunu hazineye devretti. 15 gün içerisinde çevre şehircilik tahliye yazılarını çıkaracak. Bunu yıktıktan sonra buraya güzel bir yeşil alan düşünüyoruz. Şehrin nefes alabileceği bir yer planlıyoruz. Buraya ne yapabileceğimizin kararını vereceğiz. Bitlis'imizin hizmetine güzel olan neyse onu yapacağız. Tam 510 yıllık tarihi eser: Metruk bina yıkılınca gün yüzüne çıktı Bitlis Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında 78 işyerinin bulunduğu eski hal binasının yıkımı 510 yıllık Şerefiye Camii gün yüzüne çıkardı.

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Bin yıllık İncil ele geçirildi

Şüphelilerin gelmesi sonrasında operasyonu başlatan ekipler, araçta bulunan M.S.K., Y.C.Ö. ve S.Ç.’yi satmaya çalıştıkları tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması İncil ile birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

Yapılan çalışma sonrasında şüphelileri takip eden bir aracın olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, diğer şüphelilerin bulunduğu aracı da kısa sürede yakaladı. Yakalanan araçta öncü görevi yaptıkları iddia edilen A.H., A.Y. ve M.Ç’ de gözaltına alındı.

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Olayda toplamda gözaltına alınan 6 şüpheli üzerinde ve araçlarda yapılan aramalarda ise, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen el yazması İncil, üzerinde değerli taşlar bulunan 5 adet kolye, 2 adet tabanca ve 35 adet dolu fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.