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Eskişehir'de otobüs ve TIR çarpıştı: 23 yaralı

Ankara- Eskişehir yolunda yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı. Kazada otobüsteki 22 yolcu ve TIR'ın şoförü yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17:52 . 24/07/2023 Pazartesi
DHA
Kaza Ankara-Eskişehir yolunda meydana geldi.

Kaza Ankara-Eskişehir yolunda meydana geldi.

Eskişehir'de yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 23 kişi yaralandı.


Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara-Eskişehir yolu 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Ankara-Eskişehir seferini yapan Adem Ulutaş (54) idaresindeki 19 KK 919 yolcu otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan Ahmet Ateş'in (29) kullandığı 42 GB 619 plakalı TIR'a çarptı. Kazada otobüsteki 22 yolcu ile TIR şoförü Ateş, yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




#Eskişehir
#Ankara
#Kaza
#TIR
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Eskişehir'de yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 23 yaralı