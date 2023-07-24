Eskişehir'de otobüs ve TIR çarpıştı: 23 yaralı

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Işık, hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar.