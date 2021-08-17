Eskişehir’den Cizre’ye kitap seferberliği başlattılar

Eskişehir’de yaşayan Kuşçu ve Dönmez, Cizre’de görev yapan öğretmen arkadaşlarının ricası üzerine orada bulunan çocuklara göndermek için kitap toplamaya başladı. Arkadaşı Vijdan Dönmez ile birlikte elini taşın altına koyan yardımsever Kuşçu, raflarından masa sandalyelerine kadar özel olarak marangozlara yaptırdıkları kütüphane için yaklaşık 1 buçuk ayda bin adet kitap toplayarak Cizre’ye gönderdi. Çevredeki illerin de kütüphane projesini duyarak talep göstermeye başlayınca yardımseverler hedeflerini büyüttü. Yapılan yardımların karşılığında Kuşçu ve Dönmez’in istedikleri tek şey bölgedeki halkın kız çocuklarını okutmaları için teşvik edilmesi.

Toplamda bin kitap Cizre’deki kütüphaneye konmak üzere yola çıktı

Kütüphane projelerinin başlangıcı ve ilerleme süreci hakkında konuşan Hayriye Kuşçu, başlangıçta bir arkadaşının talebi üzerine kitap bağışladığını anlattı. Kitaba olan ihtiyacın fazla olduğunu duyunca bir kütüphane yaptırmaya karar verdiklerini aktaran Kuşçu, “Cizre’de bir öğretmen arkadaşım oradaki çocukların kitaba ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de çocuklarımın kullanmadığı veya daha önce okuduğu kitapları gönderdim, ancak arkadaşım daha fazla kitaba ihtiyaçları olduğunu söyledi. Ben de oradaki camii imamıyla ve diğer öğretmenlerle görüştüm, bölgedeki halkı kız çocuklarını okutmak konusunda teşvik ederlerse kütüphane yapımı için elimizden geldiğince yardımcı olacağımızı söyledim. Kabul ettiler ve böylece kütüphane kampanyamıza başladık. Orada kütüphane yapılması için marangozlarla görüştüm, raf, masa, sandalye gibi eşyalar için model göndererek yaptırdık. Kütüphanemiz şu anda inşa edildi, biz de yaklaşık 1 buçuk ay önce toplamaya başladığımız kitapları geçtiğimiz gün Cizre’ye gönderdik. Toplamda 24 koli olmak üzere bin adet kitap gönderildi” diye konuştu.

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Özellikle çocuklar için olan projelerde duyarlı davranmak önemli

Projenin başlarda küçük destek amacıyla başladığını, daha sonrasında ise büyüdüğünü ifade eden Vijdan Dönmez, topladıkları kitaplar hakkında bilgiler verdi. Genellikle hikâye, roman kitaplarının yanı sıra ders kitaplarına da ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu:

“Bu proje tamamen akışla oldu. Başta destek amaçlı başladık ve büyüyeceğini tahmin etmemiştik. Kendi çevremizden kitaplar toplamaya başladık, bir kısmını kendimiz satın aldık. Sonrasında diğer illerden de bu kadar çok istek gelince biraz daha büyütmeye karar verdik. Yazar arkadaşlarımla ve Eskişehir’deki bazı kitabevleriyle irtibata geçtik. Kitabevlerinin duyarlılıkları ile depolarından uygun kitapları seçtik, bize bağışladılar. Erken yaşlar çok önemli. Ne yaparsak böyle genç yaşlarında onlara katkı sağlayabiliriz. Bu yüzden özellikle çocuklar için olan projelerde daha duyarlı davranmak gerekiyor. Eskişehir’de toplamda 5 adet kitap toplama noktamız var. Ankara, İstanbul, Van, Diyarbakır gibi illerde de kitapları topluyoruz. Burada kolileyerek kütüphane inşa ettirdiğimiz illere gönderiyoruz. Özellikle 0-18 yaş arasına hitap edecek hikâye, roman kitaplarının yanı sıra ders ve test kitabı bağışlarını da bekliyoruz.”

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