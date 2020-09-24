Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Esnafa siftah parası Kapı kapı dolaşıp zarf bırakıyorlar
MANİSA

Esnafa siftah parası: Kapı kapı dolaşıp zarf bırakıyorlar

Ahilik Haftası dolayısıyla Manisa Ülkü Ocakları, sabah namazının ardından esnafların dükkanlarını kapı kapı dolaşp zarf içinde siftah parası bırakıyor.

Haber Merkezi İHA
Kapı kapı gezdiler esnafa siftah parası bıraktılar.
Kapı kapı gezdiler esnafa siftah parası bıraktılar.

Manisa Ülkü Ocakları, koronavirüs sürecinde zor dönemler geçiren Manisa esnafını mutlu eden anlamlı bir etkinliğe imza attı. Sabah namazının ardından esnaf dükkanını açmadan kapı kapı gezen Ülkü Ocakları yönetimi, zarf içinde 1 TL siftah parası ile maske takma aparatı bıraktı.

Kapı kapı gezdiler esnafa siftah parası bıraktılar.
  • 800 esnafa siftah parası bırakılmasının ardından konuşan Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay, “Ülkü Ocakları olarak sabah namazının ardından Ahilik Haftası münasebetiyle esnafımıza siftah parası bırakmak için arkadaşlarımızla sokaklardayız. Ülkemiz olarak zor durumlar geçirdiğimiz, gelecek olarak ümitli olduğumuz bugünlerde esnafımızın yanında olduğumuzu belirterek esnafımız sabah dükkanını açtığında bizim siftah paramızla günlerimize başlaması ve gençlerimizin varlığını her zaman hissetmeleri için onlara duamızı içine koyduk. Ülkemizin içinde olduğu pandemi dolayısıyla maske ve maske aparatı hediye ettik” dedi.

Kapı kapı gezdiler esnafa siftah parası bıraktılar.

Eskişehir'de apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı: 500 kişi karantinaya alındı
GÜNDEM
Eskişehir'de apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı: 500 kişi karantinaya alındı

HES kodu nasıl alınır? 3 adımda HES kodu alma yöntemi
KORONAVİRÜS
HES kodu nasıl alınır? 3 adımda HES kodu alma yöntemi

İstanbul'da 118 maskesiz mankenle düzenlenen defilede koronavirüse davetiye çıkarıldı
KORONAVİRÜS
İstanbul'da 118 maskesiz mankenle düzenlenen defilede koronavirüse davetiye çıkarıldı

Kocaeli Üniversitesi'nde gönüllü aşılamaları başladı: Günde 10 kişiye aşı yapılacak
KORONAVİRÜS
Kocaeli Üniversitesi'nde gönüllü aşılamaları başladı: Günde 10 kişiye aşı yapılacak

Doktorlar 'pimi çekilmiş bomba' dedi: Şiddetli ağrıyla gitti, karnında 6 santimlik yırtık belirlendi
HAYAT
Doktorlar 'pimi çekilmiş bomba' dedi: Şiddetli ağrıyla gitti, karnında 6 santimlik yırtık belirlendi

Adıyaman'da koronavirüs vakalarında korkutan artış: İki ayda 2'ye katlandı
GÜNDEM
Adıyaman'da koronavirüs vakalarında korkutan artış: İki ayda 2'ye katlandı
Abone Ol Google News
Metrekaresine 7 milyon düğüm atılıyor

Metrekaresine 7 milyon düğüm atılıyor

​Nevşehir'de dokunan halılar için lüks ev parası isteniyor.
Gülemiyor ve ağlayamıyor

Gülemiyor ve ağlayamıyor

​Beyin kanaması geçirdikten sonra hayatı değişti.
İBBnin 6 bin yeni taksi teklifi alt komisyona havale edildi

Trump 'nefret hastalığı' yayıyor

Trump 'nefret hastalığı' yayıyor

Müslüman kongre üyesi Omar hedef gösteriliyor.

BAE işgalci şirketlere<br>ortak oldu<br>

BAE işgalci şirketlere
ortak oldu

​İsrail, Filistin topraklarını Yahudi yerleşim birimleriyle ilhak edecek.

Diğer illere göre daha ucuza kullanacaklar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.