Esnafa siftah parası: Kapı kapı dolaşıp zarf bırakıyorlar

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Kaçak güzellik merkezinde botoks yaptırdı canından oldu

İstanbul Beylikdüzü'nde kaçak bir güzellik merkezinde botoks yaptıran 38 yaşındaki Kübra Boyraz yaptırdığı işlemden sonra hayatını kaybetti. Botoks yaptırdıktan sonra evinde fenalaşan Boyraz hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemelerde güzellik merkezinin kaçak olduğu ortaya çıktı.