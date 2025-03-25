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Espressolab'tan boykot açıklaması: Neden boykot edildiğimizi anlamadık

Espressolab'tan boykot açıklaması: Neden boykot edildiğimizi anlamadık

16:1925/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kahve zinciri Espressolab, son günlerde kendilerine yönelik boykot çağrılarıyla ilgili bir açıklama yaptı. 2014 yılında kurulan markanın herhangi bir siyasi bağlantısının olmadığını vurgulayan şirket, neden boykot edildiklerini anlamadıklarını belirterek global kahve sektöründe büyüyen bir Türk girişimi olduklarını vurguladı.

Espressolab'ın sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklama:

Espressolab olarak, 2014 yılında bir üniversitenin içinden doğan ve hiçbir siyasi bağlantıya dayanmadan, devlet desteği ya da teşviki almadan çıktığımız bu yolculukta, bugün 15 ülkede Türk bayrağını dalgalandıran bir marka haline geldik. Markamızın ardında ne görünmeyen ortaklar ne de gizli destekçiler vardır. Espressolab, Kocadağ ailesinin bir şirketi olup başka ortağı bulunmamaktadır. Global devlerin domine ettiği kahve sektöründe, ilk kez bir Türk girişimi bu ölçekte büyümüş ve dünya sahnesine çıkmıştır. Bu başarı yalnızca bizim değil, Türkiye’nin başarısıdır. 360 mağazamızdan %93’ü her kesimden girişimci iş ortaklarımız tarafından franchise modeliyle işletilmektedir. Sistemimiz, yatırımcıların kendi sermayesiyle kurduğu bağımsız bir yapıya dayanmaktadır.



Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz

İlk gün olduğu gibi bugün de gençlerin hayatına mutluluk katmaya devam edeceğiz. Kapılarımız herkese sonuna kadar açıktır.

Espressolab







#Espressolab
#Boykot
#Özgür Özel

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