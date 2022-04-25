Etimesgut'ta engelli adaylar EKPSS’ye hazır

Ankara Etimesgut Belediyesi’nin Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) katılacak engelli memur adayları için düzenlediği EKPSS hazırlık kursları son deneme sınavıyla tamamlandı. etiSEM Merkez Binası’nda 3 aydır süren kurslara 100 engelli memur adayı katıldı. Adaylar, engel durumlarına göre gözetmen eşliğinde sınava katıldılar. Gözetmenler engelli memur adaylarına okuma ve kodlamalarda destek oldular. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 24 Nisan Pazar günü EKPSS’ye girecek tüm engelli memur adaylarına başarılar diledi. Demirel, eğitim sonrası adayların ciddi başarılar yakalayacağına inandığını belirtti.