Etiyopya aldatmacası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Alman yatırımcılara devrettiğini ileri sürdüğü Etiyopya’daki okulları yine kendisine sattığını Almanya’da verdiği bir iş ilanıyla tekrar ortaya koymuş oldu.

VAKIF MALLARINI ÜSTLERİNE GEÇİRDİLER

Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome'nin geçen yıl FETÖ okullarının Türkiye'ye teslim edileceğini açıklamasının ardından apar topar okulları Alman vatandaşı olan FETÖ’cülere satan örgüt, Etiyopya hükümetini nasıl aldattığını kendi belgeledi. Örgütün Almanya’daki okullarını yöneten Eventus Bildung’un internet üzerinden yayınladığı ve halen aktif olan bir iş ilanı, örgütün okulları yine kendisine sattığını ortaya koydu. “ebay-kleinanzeigen.de” internet sitesi üzerinden “Eventus Bildung” adına yayınlanan ilanda, Etiyopya’daki FETÖ okullarının Addis Ababa ve Mekelle şehri kampüslerinde çalışacak öğretmenlerin arandığı belirtildi. FETÖ kurumu olan ve çok sayıda anaokulu ile kurs işleten Eventus Bildung’un genel müdürlüğünü Ali Bülbül yapıyor. Eski FETÖ çalışanları tarafından geçen hafta Etiyopya savcılığına ulaştırılan belgelere göre, ülkede ilk olarak “Ömeriye Eğitim ve Sağlık Vakfı Hayır Kurumu” adıyla faaliyetlerine başlayan örgüt, vakıf mallarını Etiyopya yasalarına aykırı şekilde 2009 yılında Kaynak isimli özel şirkete satarak üstüne geçirdi. Kaynak isimli şirket ise okulları 2017 yılında Alman FETÖ’cülere ait başka bir şirket olan Stem’e satarak kurumların Türkiye’ye devrini engellemeye çalıştı. Geçen yıl yapılan satışın ardından Necaşi Uluslararası Etiyopya Türk Okulları olan kurumların ismi Intellectual Schools olarak değiştirildi.

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