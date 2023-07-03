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Ev sahibinin kiracı çıkmazı

Kiracı ev sahibi çekişmeleri dava konusu olmaya devam ediyor. Sulh hukuk mahkemesinde görülen davaların yüzde 65’i bu konuyu oluşturuyor.

Erdal Kılınç
04:00 . 3/07/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Hayrettin Öztürk.

Hayrettin Öztürk.

Mahkemelere gitmeden sorunlarını çözmek isteyen ev sahipleri de var. Bunlardan biri 76 yaşındaki Hayrettin Öztürk. Öztürk, yaşam alanı, peyzajı, yürüyüş parkurları nedeniyle severek yaşadığı yerde kiracı olarak kalıyordu. Aynı siteden ev sahibi olmak için harekete geçti ve emlakçının gösterdiği içinde kiracı olan bir daireyi beğendi. Emlakçının kiracının sorunsuz bir şekilde evden taşınacağı sözü vermesinin ardından Öztürk, 1+1 daireyi satın aldı.

10 AYDIR ÇIKMADI

Tapu işlerinin ardından süre isteyen kiracıya belli aralıklarla yeni ev bulma, taşınma süreleri verdi. Her seferinde bu istekler arttı. Ancak kiracı bir türlü çıkmadı. Evi satan emlakçı da kiracıyı zorla çıkarmayacağını söyleyerek, iki tarafı baş başa bıraktı. 10 aydır kiracının çıkmasını beklediğini söyleyen Öztürk, “Kiracıya istediği her kolaylığı sağladık. Taşınacağı yeni evin boya badana, tadilat işini üstlendim. Hatta çıkması için 100 bin TL ödemeyi teklif ettim, ancak yine de çıkmadı” ifadesini kullandı.

YÜZDE 65’İ BU ANLAŞMAZLIKTAN

Son dönemde kiracı ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların arttığını belirten Avukat İsmail Utku Yücel, “Bu anlaşmazlıklar nedeniyle Sulh Hukuk Mahkemelerinde oldukça yoğunluk oluşuyor. 2023 yılının ilk çeyreğinde İstanbul’da Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde açılan davaların yaklaşık yüzde 65’i ev sahipleri ile kiracı arasındaki anlaşmazlıklardan oluşuyor. Bu durum yargı yükünü arttırdığı gibi tarafların haklarını elde etmesinde de oldukça zorluk çıkarıyor” dedi.



#Konut
#Kiracı
#Ev sahibi
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