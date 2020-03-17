Gündem Evde takip talimatları
İSTANBUL

Evde takip talimatları

Virüs nedeniyle evde izole edilecek vatandaşlar için şu şekilde takip edilecek: İl sağlık müdürlükleri telefonla takip edecek. Hastalar mümkünse diğer aile fertlerinden ayrı odada tutulacak ve ev içindeki hareketleri sınırlandırılacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs şüphelileriyle temas edenlerin 14 gün evde geçirecekleri karantinada dikkat edilecek noktalar sıralandı. Temaslının ev içindeki hareketinin sınırlandırılması istenirken evde izlenenler il sağlık müdürlüğü tarafından telefonla takip edilecek. Banyo ve tuvaletlerde yapılacak virüs temizliğine ilişkin de formül verildi. Sağlık Bakanlığınca virüs nedeniyle evde izole edilen hastaların uyması gereken kurallarda şu hususlara uyulması istendi.

MÜMKÜNSE AYRI ODADA

- Evde izlenenler il sağlık müdürlüğü tarafından telefonla takip edilmeli.

- Ev halkına bulaşma riskini önlemek için evde takipli hastalar mümkünse evindeki diğer kişilerden farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturmalı.

- Evde takip edilenlerin ev içindeki hareketi sınırlandırılmalı.

- Vakanın kullandığı kıyafet ve çarşaf, nevresim gibi tekstil ürünleri 60-90°C’de normal deterjan ile yıkanmalı.

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TEMİZLİK FORMÜLÜ

Kurallar arasında banyo ve tuvaletlerin virüse karşı nasıl temizleneceği, çamaşır suyu ile çözültenin nasıl hazırlanacağı da anlatıldı:

- Banyo ve tuvaletler günde en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla temizlenmeli.

- Banyo ve tuvaletler için yüzde bir oranında çamaşır suyu kullanılmalı.

- Belirgin şekilde kirlenme olduğunda ise onda bir normal sulandırılmış çamaşır suyuyla temizlenmeli.

- Çamaşır suyu hazırlanma oranlarının yüzde 10 olmasına dikkat edilmeli.

- Onda bir oranında çamaşır suyu hazırlanışı, 1 ölçü çamaşır suyu artı 9 ölçü su olmalı.

- Yüzde bir oranında çamaşır suyu hazırlanırken bir ölçü çamaşır suyuna 99 ölçü su konmalı.

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