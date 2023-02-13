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Evim Evindir projesi böyle işliyor

Yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında evlerine giremeyen depremzedeler için Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği öncülüğünde bir köprü kuruldu. Projenin yönetiminde olan Yazılım Mühendisliği öğrencisi Samet Dönmez’in anlattıklarına göre, siteye girip ‘Evini paylaş’ butonundan ev sahipleri, evinin nerede olduğu, kaç kişiyi misafir edebileceği gibi bilgileri yayınlıyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
05:30 . 13/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Evim evindir proje ekibi.

Evim evindir proje ekibi.

Yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında evlerine giremeyen depremzedeler için Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği öncülüğünde bir köprü kuruldu. Farklı üniversitelerden ve farklı meslek gruplarından 100’ü aşkın gönüllü gencin hazırladığı web sitesinde, evini açan yardımseverlerle depremzedeler eşleştiriyor. Aralıksız çalışan bu genç ekip, şimdiye kadar 2 bin 183 depremzedeyi evlere veya ailelerin yanına yerleştirdi.

EV SAHİPLERİ İLE BULUŞTURULUYOR

Projenin yönetiminde olan Yazılım Mühendisliği öğrencisi Samet Dönmez’in anlattıklarına göre, sitenin işleyişi şöyle: www.evimevindir.com adresine girilip, ‘Evini paylaş’ butonundan ev sahipleri, evinin nerede olduğu, kaç kişiyi misafir edebileceği gibi bilgileri yayınlıyor. Sitenin veri tabanına yüklenen bu bilgilerden sadece evin hangi ilde olduğu ve kapasitesiyle ilgili bilgiler kullanıcılar tarafından görülebiliyor. Depremzede aileler de yine aynı sitede yer alan Whatsapp iletişim butonundan kaç kişi ve nerede bulundukları, araca ihtiyacı olup olmadığı bilgisini paylaşıyor. Gönüllüler ailelere ulaşıp uygun eşleştirmeyi yaptıktan sonra, rızaları dahilinde birbirlerine iletişim bilgilerini veriyor. Hasta veya özel durumu olan depremzedelere boş evler ayarlanmaya çalışılırken, ailenin sayısına göre de uygun evlere yerleştiriliyor.





#Evim Evindir
#Deprem
#Pazarcık
#Ev
1 saat önce
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Evim Evindir projesi böyle işliyor
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