Evimin altından fay geçiyor mu

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Türkiye Deprem Tehlike Haritalarına e-Devlet kapısı üzerinden ulaşmak mümkün.
Türkiye’de deprem bilincinin artması için devletin interaktif ortamda hizmete açtığı uygulamalar bu dönemde yine gündeme geldi. Bu uygulamalardan biri e-Devlet kapısı üzerinden erişilebilen Türkiye Deprem Tehlike Haritaları uygulaması. Ayrıca bir diğer uygulama da Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı Yenilenmiş Diri Fay Haritaları uygulaması.
Türkiye Deprem Tehlike Haritalarına e-Devlet kapısı üzerinden ulaşmak mümkün. Bu harita üzerinden vatandaşlar; interaktif web uygulamasından MTA’nın hazırladığı Türkiye Diri Fay verilerine göre hazırlanan bilgilere ulaşabiliyor. Bu bilgilere erişmesi için e-Devlet kapsından Türkiye Deprem Tehlike Haritalarına girmek yeterli.