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Evimin altından fay geçiyor mu

Türkiye’de deprem bilincinin artması için devletin interaktif ortamda hizmete açtığı uygulamalar bu dönemde yine gündeme geldi. Bu uygulamalardan biri e-Devlet kapısı üzerinden erişilebilen Türkiye Deprem Tehlike Haritaları uygulaması. Ayrıca bir diğer uygulama da Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı Yenilenmiş Diri Fay Haritaları uygulaması.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 11/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Türkiye Deprem Tehlike Haritalarına e-Devlet kapısı üzerinden ulaşmak mümkün.

Türkiye Deprem Tehlike Haritalarına e-Devlet kapısı üzerinden ulaşmak mümkün.

Türkiye’de deprem bilincinin artması için devletin interaktif ortamda hizmete açtığı uygulamalar bu dönemde yine gündeme geldi. Bu uygulamalardan biri e-Devlet kapısı üzerinden erişilebilen Türkiye Deprem Tehlike Haritaları uygulaması. Ayrıca bir diğer uygulama da Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı Yenilenmiş Diri Fay Haritaları uygulaması.

TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTALARI

Türkiye Deprem Tehlike Haritalarına e-Devlet kapısı üzerinden ulaşmak mümkün. Bu harita üzerinden vatandaşlar; interaktif web uygulamasından MTA’nın hazırladığı Türkiye Diri Fay verilerine göre hazırlanan bilgilere ulaşabiliyor. Bu bilgilere erişmesi için e-Devlet kapsından Türkiye Deprem Tehlike Haritalarına girmek yeterli.


#Deprem
#Fay Hattı
#MTA
#e-Devlet
2 saat önce
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