Evimin altından fay geçiyor mu

Türkiye’de deprem bilincinin artması için devletin interaktif ortamda hizmete açtığı uygulamalar bu dönemde yine gündeme geldi. Bu uygulamalardan biri e-Devlet kapısı üzerinden erişilebilen Türkiye Deprem Tehlike Haritaları uygulaması. Ayrıca bir diğer uygulama da Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı Yenilenmiş Diri Fay Haritaları uygulaması.