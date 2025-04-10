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Evine özel sistem kurup kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Evine özel sistem kurup kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

13:5210/04/2025, Perşembe
DHA
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68 gram esrar, 43,50 gram esrar tohumu, 6 kök kenevir bitkisi, 3 ısıtıcı LED, 1 havalandırma sistemi, 1 termometre ele geçirildi.
68 gram esrar, 43,50 gram esrar tohumu, 6 kök kenevir bitkisi, 3 ısıtıcı LED, 1 havalandırma sistemi, 1 termometre ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, evine özel sistem kurarak kenevir yetiştiren Ş.G., gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ş.G.'nin İlkadım ilçesindeki evinde özel sistem kurarak esrar ürettiğini tespit etti. Yapılan aramalarda; 68 gram esrar, 43,50 gram esrar tohumu, 6 kök kenevir bitkisi, 3 ısıtıcı LED, 1 havalandırma sistemi, 1 termometre olmak üzere iklimlendirme düzeneği,1 kurusıkı tabanca ve 12 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli, gözaltına alındı.



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