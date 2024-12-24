Evlat edindikleri çocuğa üç yıl boyunca tecavüz eden eşcinsel çifte hapis cezası

ABD’nin Georgia eyaletindeki LGBTQ oluşumunun popüler ismi olarak tanınan 34 yaşındaki evli eşcinsel sözde 'çift' William ve Zachary Zulock'un, 2018 yılında Hristiyan ajansı All Gods Children Inc’den evlat edindikleri iki erkek çocuğa tecavüz etmek, cinsel eylemleri kaydetmek ve tacizin videolarını diğer pedofili sapıklara vermek suçundan 100 yıl hapis cezasına çarptırıldı. O zamanlar beş ve üç yaşında olan çocuklar, uyuşturucu bağımlısı ebeveynlerinden alınıp koruyucu aile olarak LGBTQ üyesi iki pedofili sapığa teslim edilmişti. Yapılan aramalarda evlatlık verildikleri zaman beş ve üç yaşında olan çocukların yıllarca sistematik taciz ve tecavüze uğradığı anların yer aldığı yedi terabayttan fazla dijital kanıt bulundu.

Sapık çift korkunç görüntüleri Google yükledi

Korkunç suçları işleyen LGBTQ üyesi sözde çifte karşı açılan dava Walton County Şerif Ofisi'nin Georgia Soruşturma Bürosu Çocuk İstismarı ve Bilgisayar Suçları biriminden aldığı ihbar üzerine 22 Temmuz 2022'de başladı. Araştırmacılar, Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'nden, Walton County IP adresine sahip bir Google hesabına yüklenen şüpheli çocuk cinsel istismarı materyali hakkında bir uyarı aldı. Arama emri alan soruşturmacılar, LGBTQ üyesi Zulock'ların evine baskın düzenledi ve yedi terabayttan fazla dijital kanıt, ev güvenlik kamerası görüntüleri ve kısa mesajların yer aldığı cep telefonu verileri buldu.

Korkunç anları kayıt altına almışlar

Polis, Zulocks'un Atlanta banliyölerindeki lüks evinde yaptığı ilk aramada, evin içindeki güvenlik kameralarından alınan iki haftalık görüntüleri inceledi. Görüntülerde, adamların evin çeşitli yerlerinde çocuklara cinsel tacizde bulundukları görüldü. Google hesabına yüklenen çocuk cinsel görüntüleri yaşanan korkunç olayların ortaya çıkmasına sebep oldu. Google hesabının ait olduğu IP adresi incelemeye alındığında pedofili tacizci sapıklar Zachary Zulock ve William Zulock ile bağlantılı olduğu belirlendi. Tespit edilen hesabın tecavüze uğrayan çocukların görüntülerini pedofili sapıklara pazarlandığı tespit edildi.

Çocukları pedofili sapıklara pazarlamışlar

William ve Zachary Zulock, . Polise verdikleri ifadede 2018 yılında bir Hristiyan ajansından evlat edindikleri oğullarına yıllarca tecavüz ettiklerini itiraf ettiler.

Hunter Lawless (solda) ve Luis Vizcarro-Sanchez, Zulock'ların çocuk cinsel istismarı materyali gönderdiği iki adamdı.

Sapık Zulock çiftinin soruşturmasında ayrıca, erkek çocuğuna yönelik istismar konusunda Hunter Lawless ve Luis Vizcarro-Sanchez adlı iki pedofiliyle daha iletişim kurdukları ortaya çıktı. Pedofili Lawless polise verdiği ifadede Zulock'ların oğullarını kendisine 'birçok kez' teklif ettiğini söyledi.

Bir de kız çocuğu evlat edinmek istemişler

Sapık LGBTQ üyeleri William ve Zachary Zulock, istismarın ve istismarın kameraya alınmasının 2019-2021 yılları arasında gerçekleştiğini söyledi. 2021 yılında, iğrenç cinsel istismar iddialarıyla tutuklanmalarından sadece bir yıl önce, çift iki yaşında bir kız çocuğunu evlat edinmek için soruşturma başlattı. Kullandıkları evlat edinme ajansı, Georgia'da artık faaliyette olmayan özel ihtiyaç ajansı All Gods Children Inc'ti. Çocukları kabul etmeden önce çifte yönelik kontrollerinin ne kadar kapsamlı olduğu belirsiz.

"Mağdurların gücü"

Alcovy Yargı Dairesi Bölge Savcısı Randy McGinley, sanıkların cezalandırılması sırasında yaptığı açıklamada, 'Bu iki sanık gerçekten de bir korku evi yarattılar ve son derece karanlık arzularını her şeyin ve herkesin üstünde tuttular. Ancak, sanıkların sapkınlıklarının derinliği, bu davada adalet için mücadele edenlerin azminden ve mağdurların gücünden daha büyük değildir.” İfadelerini kullandı.







