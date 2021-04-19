Evlat Nöbeti Van'da: Çocuklarımızın kaçırılmasından HDP sorumlu

Van'da çocukları dağa kaçırılan 28 aile, her hafta perşembe günleri HDP il binası önünde yürüyüp eylem yapıyor. Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan aileler, ellerinde çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla ‘Dağları kurtlara- kuşlara bırakın’, 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizleri taşıyor. HDP il binası önüne kadar slogan atıp, yürüyen ailelerden Recep Kıpçak ile Musa Abalı, çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu. Kıpçak ve Abalı, yıllardır haber alamadıkları çocuklarına da 'gelin Türkiye Cumhuriyeti Devletine teslim olun' çağrısında bulundu.

'ÇOCUĞUMU SATIP, KENDİLERİNE EV YAPTILAR'

Oğlu Recep'in cep telefonuna kayıtlı fotoğrafını gösteren Hüseyin Kıpçak, "2018'den beri kayıp olan çocuğumdan bilgi alamadım. Ben çocuğum için eyleme katılıyorum. Nerdeyse bana dönüş yapması lazım. Çocuğum lise 2'de okuyordu. Sabah okula giderken kayıplara karıştı. Bir daha da haber alamadık. Ben de ertesi günü 2 Nisan Polis Karakolu’na kayıp başvurusu yaptım. Bugüne kadar hiçbir bilgi alamadım. Çocuğumu HDP götürüp, sattı. Karşılığında para alıp kendilerine ev yaptılar. Bizi de mağdur ve perişan ettiler. 'Oğlum eğer sağsan, mutlaka bana dönüş yap. Gel Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne teslim ol'. Orası senin yerin değil" dedi.

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Baba Hüseyin Kıpçak

'KIZIM GEL, GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OL'

Yaklaşık 6 yıl önce dağa kaçırılan kızı Ebru için eyleme katıldığını söyleyen Musa Abalı da, kızının piknik bahanesiyle Edremit ilçesine götürülüp, PKK tarafından kaçırıldığını söyledi. Abalı, "2015'ten beri çocuğumun yüzünü görmedim. Kayıp olduğu anda Terörle Mücadele Şubesi’ne gidip müracaatımı yaptım, ama iş işten geçmişti. Ben buradan kızıma sesleniyorum. Kızım neredeysen bize dön. Türkiye Cumhuriyeti'ne dön. Bu zalimlere güvenme. Biz ailece perişan olduk. Özellikle seni bekliyoruz. Dön gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Ben senin için buradayım. Sen gelmeyene kadar ölüme kadar eylemi devam edeceğim. Kızım başarılı bir öğrenciydi. Böbrek rahatsızlığı da vardı. Lise 2'ye gidiyordu. 16 yaşındayken kaçırıldı. 2015'te çözüm sürecinde kızımı kandırıp, götürdüler. Ebru kızım, fırsat buldun mu gel güvenlik güçlerine teslim ol. Biz ailece perişanız" dedi.

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Baba Musa Abalı

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