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VAN

Evlat Nöbeti Van'da: Çocuklarımızın kaçırılmasından HDP sorumlu

Evlat Nöbeti Van'da: Çocuklarımızın kaçırılmasından HDP sorumlu

Van'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 28 ailenin, HDP binası önündeki eylemleri 8'inci haftasında da sürdü. Lise 2'nci sınıfta okurken, dağa kaçırılan çocuğu Recep Kıpçak için eylemini sürdüren Hüseyin Kıpçak, oğlunu HDP'lilerin kaçırıp, PKK'ya teslim ettiğini söyledi. Musa Abalı ise kızı Ebru'nun piknik bahanesiyle götürüldüğü Edremit ilçesinde çözüm sürecinde PKK'lıl teröristler tarafından kaçırıldığını belirtti.

Haber Merkezi DHA
Evlat Nöbeti Vanda: Çocuklarımızın kaçırılmasından HDP sorumlu
Van'da Evlat Nöbeti tutan aileler.

Van'da çocukları dağa kaçırılan 28 aile, her hafta perşembe günleri HDP il binası önünde yürüyüp eylem yapıyor. Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan aileler, ellerinde çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla ‘Dağları kurtlara- kuşlara bırakın’, 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizleri taşıyor. HDP il binası önüne kadar slogan atıp, yürüyen ailelerden Recep Kıpçak ile Musa Abalı, çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu. Kıpçak ve Abalı, yıllardır haber alamadıkları çocuklarına da 'gelin Türkiye Cumhuriyeti Devletine teslim olun' çağrısında bulundu.

'ÇOCUĞUMU SATIP, KENDİLERİNE EV YAPTILAR'

Oğlu Recep'in cep telefonuna kayıtlı fotoğrafını gösteren Hüseyin Kıpçak, "2018'den beri kayıp olan çocuğumdan bilgi alamadım. Ben çocuğum için eyleme katılıyorum. Nerdeyse bana dönüş yapması lazım. Çocuğum lise 2'de okuyordu. Sabah okula giderken kayıplara karıştı. Bir daha da haber alamadık. Ben de ertesi günü 2 Nisan Polis Karakolu’na kayıp başvurusu yaptım. Bugüne kadar hiçbir bilgi alamadım. Çocuğumu HDP götürüp, sattı. Karşılığında para alıp kendilerine ev yaptılar. Bizi de mağdur ve perişan ettiler. 'Oğlum eğer sağsan, mutlaka bana dönüş yap. Gel Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne teslim ol'. Orası senin yerin değil" dedi.

Baba Hüseyin Kıpçak
Baba Hüseyin Kıpçak

'KIZIM GEL, GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OL'

Yaklaşık 6 yıl önce dağa kaçırılan kızı Ebru için eyleme katıldığını söyleyen Musa Abalı da, kızının piknik bahanesiyle Edremit ilçesine götürülüp, PKK tarafından kaçırıldığını söyledi. Abalı, "2015'ten beri çocuğumun yüzünü görmedim. Kayıp olduğu anda Terörle Mücadele Şubesi’ne gidip müracaatımı yaptım, ama iş işten geçmişti. Ben buradan kızıma sesleniyorum. Kızım neredeysen bize dön. Türkiye Cumhuriyeti'ne dön. Bu zalimlere güvenme. Biz ailece perişan olduk. Özellikle seni bekliyoruz. Dön gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Ben senin için buradayım. Sen gelmeyene kadar ölüme kadar eylemi devam edeceğim. Kızım başarılı bir öğrenciydi. Böbrek rahatsızlığı da vardı. Lise 2'ye gidiyordu. 16 yaşındayken kaçırıldı. 2015'te çözüm sürecinde kızımı kandırıp, götürdüler. Ebru kızım, fırsat buldun mu gel güvenlik güçlerine teslim ol. Biz ailece perişanız" dedi.

Baba Musa Abalı
Baba Musa Abalı

Evlat Nöbeti'nde 566'ncı gün: 'Kalem tutacak ellere silah verdiler o silahlar kendilerinde patlasın'
GÜNDEM
Evlat Nöbeti'nde 566'ncı gün: 'Kalem tutacak ellere silah verdiler o silahlar kendilerinde patlasın'

Evlat nöbeti 467'inci gününde devam ediyor: Aile sayısı 178 olurken evladına kavuşan aile sayısı da 20 oldu
FOTOĞRAF 6
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Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.
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Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
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Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
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5 yıl önce 18 yaşındayken Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Tuncer Cengiz için annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz, Kocaeli'den gelerek, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katıldı. Tuncer'in kardeşi Adem Cengiz, Diyarbakır'daki evlat nöbetini televizyonda izledikten sonra katılmaya karar verdiklerini ifade ederek, ağabeyinin kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu.
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Cengiz, HDP ağabeyimi bana versin. Bu hastalıkta çıkıp geldik. 5 senedir bu acıyı çekiyoruz. Artık yeter, neredeysen kaç gel. Ailen seni çok özledi. Babam hasta. Bu eylemi televizyonda gördük. Artık yeter dedim ve annemle beraber geldik. 2015'te ablamın düğünde çıkıp gitti. Artık ulaşamadık. Sonra kayıp ilanı verdik. Cevap alamadık 5 senedir bu acıyı çekiyoruz. HDP'den ağabeyimi istiyorum dedi.
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Kürtçe konuşan anne Zinnet Cengiz ise her gün acı çektiğini belirterek, Tuncer gelmeden ben buradan gitmeyeceğim dedi.
Evlat nöbeti 467'inci gününde devam ediyor: Aile sayısı 178 olurken evladına kavuşan aile sayısı da 20 oldu
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2015 yılında Ağrı'nın Patnos ilçesinde 18 yaşındayken götürülen Tuncer Cengiz için annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz'in eyleme katılmasıyla 467'inci gününde 178'e yükseldi.


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