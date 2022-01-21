Evlat nöbetinde 34. buluşma: Adla anne de oğluna kavuşuyor

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasının ardından 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar, oğluna kavuştu. Bunun üzerine çocukları örgüt tarafından kaçırılan aileler de HDP önünde nöbet tutmaya başladı. Her geçen gün artan aile sayısı, 254’e yükseldi. Bu ailelerden Hacire Akar ile birlikte 33’ü çocuklarına kavuştu.

34’ÜNCÜ BULUŞMANIN MÜJDESİNİ SOYLU VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Twitter hesabından 34’üncü buluşmanın müjdesini verdi. Bakan Soylu paylaşımında, "Diyarbakır'da 870 gündür devam eden evlat nöbetinde, bu yılın ilk güzel haberi: Evlat Nöbeti'nde 34'üncü buluşma, Diyarbakır aileleri arasındaki Yıldırım ailesi de evladına kavuşuyor. İnşallah devamı gelecek, annelerin cesareti ve kararlılığı, tüm terör örgütlerini çökertecek" dedi.

REKLAM



OĞLUNA TESLİM OL ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU



Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde oturan Adla Yıldırım, oğlu Mehmet Akif’in 2014 yılında 'Irak'a çalışmaya gidiyorum' diyerek evden ayrıldığını ve bir daha haber alamadığını belirterek, "Nerede olduğunu bilmiyorum. Ben çocuğumu istiyorum. Çok iyiydi ve beni çok seviyordu. ‘İş için çıkıyorum’ dedi ve bir daha da gelmedi. Çocuğumu kim götürdü, nasıl götürdü; bilmiyorum. Kanser oldum, hastalandım, çocuğumu istiyorum. Gel evine oğlum, ben seni istiyorum" diye konuşmuştu.

Şırnak’ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı’na gelerek güvenlik güçlerine teslim olan Mehmet Akif Yıldırım’ın ailesiyle saat 16.00’da buluşması bekleniyor.