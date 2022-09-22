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VAN

Evlat nöbetindeki acılı babadan evladı Kenan'a çağrı: Oğlum beni duyuyorsan gel teslim ol

Van’da terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, çocuklarını alana kadar HDP’nin ensesinden ayrılmayacaklarını söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Evlat nöbetindeki acılı babadan evladı Kenana çağrı: Oğlum beni duyuyorsan gel teslim ol
Ailelerin evlat nöbeti 45’inci haftasında.

Van’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, 45 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 32’yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

“Eylemlerimiz gittikçe yaylıyor”

Adana’da kaldıkları dönemde dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetini sürdüren baba Necmettin Biçer, yaptığı konuşmada, kızı Gülcan’a ’teslim ol’ çağrısında bulundu. Diyarbakır’ın ardından Van’daki eylemlerini sürdürdüklerini ifade eden Biçer, “Muş’ta ve Ağrı’da eylemlerimiz gittikçe yaylıyor. HDP’liler iyi bilsinler ki biz bunların ensesinden ayrılmayacağız. Nasıl çocuklarımızı dağa götürmüşseler öyle de getirecekler. Çocuklarımızı almak için gerekirse Kandil’e de gideceğiz. Buradan dağda bulunan çocuklara seslenmek istiyorum. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Kızım sen de sesimi duyuyorsan gel teslim ol” dedi.

“HDP, hem Türk hem Kürt milletinin başına bela oldu”

PKK tarafından oğlu Kenan’ın yedi yıl önce kaçırıldığını dile getiren Fevzi Yağmur ise “Yedi yıldır çocuğumun peşindeyim. Ömrüm boyunca da çocuğumun peşinde olacağım. Çocuğumun ölüm haberini de alsam yine bu mücadelede varım. HDP, hem Türk hem Kürt milletinin başına bela oldu. Oğlum beni duyuyorsan gel teslim ol” diye konuştu.

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