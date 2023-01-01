|
Gündem

Evlat nöbetine yeni katılan anne Aynur Kılıçaslan oğluna seslendi: Motorun garajda seni bekliyor

Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ederken, eyleme bir aile daha katıldı. İstanbul’dan Diyarbakır’a gelerek evladı için oturma eylemine katılan Aynur Kılıçaslan, "Evimizde artık huzur kalmadı. Oğlum, motor sürmeyi çok istiyordun ya ağabeyin sana motor almış. Şu an garajda seni bekliyor" sözleriyle evladına seslendi.

14:25 . 19/09/2023 Salı
IHA
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 478 gündür sürüyor. Aileler evlatlarının yolunu gözlerken, yeni bir ailenin katılımıyla sayı 366’ya yükseldi.

"2015 yılında kandırılarak dağa kaçırıldı"

İstanbul’dan Diyarbakır’a gelerek evladı için oturma eylemine katılan Aynur ve Ferman Kılıçaslan çifti, oğulları Muhammed Kılıçaslan’ın 2015 yılında Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde öğrenci iken kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. Çocuğuna ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Ferman Kılıçaslan,
“Muhammed, oğlum sesimizi eğer duyuyorsan halimizi görüyorsundur. 8 senedir özleminle yaşıyoruz. Artık çık gel, devletimize teslim ol. Kimse sana bir şey yapmaz. Devletimize sığın. Ben oğlumu HDP ve PKK’dan istiyorum. Eğer vicdanınız varsa oğlumuzu bırakın. Evimizde huzur kalmadı. Çocuklarım hepsi kardeşini bekliyor. 16 yaşındaki çocuk dağa götürülür mü? İki kez Irak’a gitmeme rağmen oğlumu göstermediler”
dedi.

"Motorun garajda seni bekliyor"

Çocuğunu HDP ve PKK’dan isteyen Aynur Kılıçaslan da,
“Muhammed gel yavrum. Ben oğlumu çok seviyorum. Hani bana seni bırakmam diyordun. Muhammed’im, korkma gel. Ailen, hepsi seni bekliyor. Kardeşlerin seni özlemiş Muhammed. Hepimiz gece gündüz oğlum için ağlıyoruz. Evimizde artık huzur kalmadı. Oğlum, motor sürmeyi çok istiyordun ya ağabeyin sana motor almış. Şu an garajda seni bekliyor”
diye konuştu.

Elinde oğlunun okul üniformasıyla evlat nöbetine katılan anne Aynur Kılıçaslan, çocuğunun hasretine dayanamayıp HDP il binası önünde bayıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Kılıçaslan kendine geldi.



#Diyarbakır
#HDP
#evlat nöbeti
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?