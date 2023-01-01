Evlat nöbetine yeni katılan anne Aynur Kılıçaslan oğluna seslendi: Motorun garajda seni bekliyor

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 478 gündür sürüyor. Aileler evlatlarının yolunu gözlerken, yeni bir ailenin katılımıyla sayı 366’ya yükseldi.
"2015 yılında kandırılarak dağa kaçırıldı"
"Motorun garajda seni bekliyor"
Elinde oğlunun okul üniformasıyla evlat nöbetine katılan anne Aynur Kılıçaslan, çocuğunun hasretine dayanamayıp HDP il binası önünde bayıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Kılıçaslan kendine geldi.