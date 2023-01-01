Evlat nöbetine yeni katılan anne Aynur Kılıçaslan oğluna seslendi: Motorun garajda seni bekliyor

“Muhammed gel yavrum. Ben oğlumu çok seviyorum. Hani bana seni bırakmam diyordun. Muhammed’im, korkma gel. Ailen, hepsi seni bekliyor. Kardeşlerin seni özlemiş Muhammed. Hepimiz gece gündüz oğlum için ağlıyoruz. Evimizde artık huzur kalmadı. Oğlum, motor sürmeyi çok istiyordun ya ağabeyin sana motor almış. Şu an garajda seni bekliyor”