Evlerle birlikte okullar da yükseliyor

Deprem bölgesinde 73 tanesi TOKİ tarafından, 4 tanesi de Emlak Konut tarafından kalıcı konut bölgesi yürütülüyor. Bu konut bölgelerinde toplam 248 tane, 2 milyon 276 bin metrekarelik eğitim alanı ayrıldı. İlk etapta 2 bin 616 derslik faaliyete geçecek. Böylece ilk etapta ev sahibi olan vatandaşların çocukları eğitim hayatlarına kesintisiz devam edecek.

Yatırımların bir kısmı genel bütçeden bir kısmı ise hayırseverlerin katkıları ile yapılıyor. Depremden sonra yaklaşık 30 hayırseverle toplam 113 proje için protokol imzalandı. 2 milyar lira bütçeyle toplam 904 derslik inşa edilecek. Bunların içerisinde bulunan 63 okul tamamlandı, 7’si devam ediyor, 43’ünde de protokoller imzalandı. Bu projeler tamamlanarak 2024-2025 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçecek. Eğitim altyapısının iyileştirilmesi konusunda yatırıma alınan toplam bin 542 proje bulunuyor. Bin 542 proje ile 22 bin 39 tane derslik inşa edilecek. Depremde azalan 12 bin 119 derslik var. 12 bin dersliğin üzerine yaklaşık 10 bin derslik daha ilave edilerek 22 bin derslikle süreç tamamlanacak.