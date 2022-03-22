Eyüp Sultan gül suyu ile yıkandı

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Ramazan’ın en güzel şekilde yaşandığı yerlerden biri olan Eyüp Sultan Camii ve Eyüp Sultan Meydanı gül suyu ile yıkadı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Ramazan ayına hazırlanan tarihi cami ve meydandaki çalışmaları inceledi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken “Pandemiden dolayı 2 Ramazan’ımızı yapamadık. 2 yıl sonra Ramazanla vatandaşlarımızı buluşturmuş olacağız. Ramazan denince İstanbul’da en önemli nokta Eyüpsultandır. Bugün gül suyu ile yıkıyoruz” şeklinde konuştu.

GÜNDEM Eyüpsultan’da lokma ve pilav ikramı yapıldı