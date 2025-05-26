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Eyüpsultan'da tekstil atölyesinde yangın paniği

Eyüpsultan'da tekstil atölyesinde yangın paniği

07:1626/05/2025, Pazartesi
AA
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İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eyüpsultan'da tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nişanca Mahallesi Orta Çınar Caddesi'ndeki 4 katlı tekstil atölyesinin terasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Teras katında başlayan ve yan taraftaki atölyeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın nedeniyle atölyede hasar oluştu.


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