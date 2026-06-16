Ezanı prangalarından Menderes kurtardı

Ezanın tüm İslam coğrafyasında ortak bir çağrı ve birlik sembolü olduğunu ifade eden Arslan, ezanın farklı dillerde okunmasına yönelik girişimlerin Müslümanları ayrıştırmaya hizmet ettiğini savundu.

"Ezan, Müslüman âleminin namaza çağrısının ortak simgesidir. Çok açık söylüyorum; ezanı farklılaştırmak Müslüman âleminin ayrıştırılması çalışmasıdır. Ezanın aslı dışında bir dille okunmasına dün olduğu gibi bugün de karşıyız"

diyen Arslan, sözlerini şöyle tamamladı: