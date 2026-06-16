Ezanı prangalarından Menderes kurtardı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ezanın Arapça aslıyla yeniden okunmaya başlanmasının 76. yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 16 Haziran 1950'nin, milletin inancı üzerindeki baskıların sona erdiği önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Arslan, Türkçe ezan uygulamasını sert sözlerle eleştirdi.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ezanın Arapça aslıyla yeniden okunmaya başlanmasının 76. yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı.
ALLAH DEMENİN YASAKLANDIĞI YILLAR
ALLAH DEMENİN YASAKLANDIĞI YILLAR
1932 ile 1950 yılları arasında yaşanan sürece değinen Arslan,
"1932’den 1950’ye kadar süren o karanlık dönemde ezanın Türkçe okutulması, milletimizin vicdanında derin yaralar açmıştır. Semalarımızda 'Allah' demenin yasaklandığı, insanımızın kendi inancı yüzünden cezalandırıldığı o baskıcı yılları unutmadık"
ifadelerini kullandı.
BU ZULME MENDERES SON VERDİ
BU ZULME MENDERES SON VERDİ
Ezanın yeniden Arapça aslıyla okunmasının önünü açan dönemin Başbakanı merhum Adnan Menderes'in tarihi bir adım attığını vurgulayan Arslan,
"İşte bu zulme, tam 76 yıl önce bugün, 16 Haziran 1950’de merhum Şehit Başbakanımız Adnan Menderes son vermiştir. Bugün, ezan-ı Muhammedî’nin prangalarından kurtarılarak aslına döndürülmesinin yıl dönümüdür. Menderes ve arkadaşları, ezanı özgürlüğüne kavuşturarak bu aziz milleti yeniden ruh köküyle buluşturmuştur"
dedi.
MÜSLÜMANLARI AYRIŞTIRMA ÇABASI
MÜSLÜMANLARI AYRIŞTIRMA ÇABASI
Ezanın tüm İslam coğrafyasında ortak bir çağrı ve birlik sembolü olduğunu ifade eden Arslan, ezanın farklı dillerde okunmasına yönelik girişimlerin Müslümanları ayrıştırmaya hizmet ettiğini savundu.
"Ezan, Müslüman âleminin namaza çağrısının ortak simgesidir. Çok açık söylüyorum; ezanı farklılaştırmak Müslüman âleminin ayrıştırılması çalışmasıdır. Ezanın aslı dışında bir dille okunmasına dün olduğu gibi bugün de karşıyız"
diyen Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ezan-ı Muhammedî’nin kıyamete kadar aslıyla semalarımızda yankılanmasını diliyor, milletimizi ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum"
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