F-16'da imzalar atıldı

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı ve ertelediklerini duyurdukları sözde yerel seçime ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı: “Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Milli Savunma Bakanımız bu seçimlerin yapılmaması noktasında gerekli uyarıları yapmıştı. Bu sözde seçimlerin ertelemeden ziyade tamamen iptal edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştık. Terör örgütü tarafından yapılmak istenen bu sözde seçimler, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına, Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırıdır. Ertelenmesi değil, tamamen iptal edilmesi uyarımızı yineliyoruz.”