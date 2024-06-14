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F-16'da imzalar atıldı

ABD'den F-16 tedarikinde sözleşmeler imzalandı. İki ülkenin heyetleri detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

04:00 - 14/06/2024 Cuma
Güncelleme: 04:56 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
F-16
F-16

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'den F-16 tedarikine ilişkin sözleşmelerin imzalandığını, detaylar üzerindeki çalışmaların heyetler arasında sürdürüldüğünü bildirdi. Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısından sonra gündeme ilişkin soruları yanıtladı. ABD'den F-16 tedarikiyle ilgili son duruma ilişkin soru üzerine kaynaklar, “Sözleşmeler imzalanmıştır, detayları üzerindeki çalışmalar karşılıklı heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Detaylar üzerinde verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyuyla paylaşılacaktır” bilgisini verdi.


ERTELENMEMELİ İPTAL EDİLMELİ

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı ve ertelediklerini duyurdukları sözde yerel seçime ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı: “Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Milli Savunma Bakanımız bu seçimlerin yapılmaması noktasında gerekli uyarıları yapmıştı. Bu sözde seçimlerin ertelemeden ziyade tamamen iptal edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştık. Terör örgütü tarafından yapılmak istenen bu sözde seçimler, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına, Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırıdır. Ertelenmesi değil, tamamen iptal edilmesi uyarımızı yineliyoruz.”


#Türkiye
#F-16
#ABD
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