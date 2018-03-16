F-16’lara nakliye kodu

15 Temmuz’da darbecilerin kızının düğününü basıp rehin aldığı emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Hava Kuvvetleri’ni 15 Temmuz’a getiren süreci ve 15 Temmuz günü yaşananları kitaplaştırdı. Şanver, “15 Temmuz Kartal Yuvası’nın İstilası” başlıklı kitapta, bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış birçok ayrıntıyı anlattı.

YA YANARIZ YA ÜLKE DÜZE ÇIKAR

Buna göre, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TSK içerisindeki FETÖ yapılanması konusunda Ankara dışından gelen korgeneral ve daha üst rütbeli personel ile Ağustos şurası öncesi şahsi kanaatlere göre personel değerlendirmeleri istedi. Şanver, personel hakkında bilgi verirken odada FETÖ'cü Korgeneral İlhan Talu vardı. Talu’ya. Akar’ın güveninin tam olduğunu düşündü ama aklına şüphe düştü. Şanver, o gece ilk kez eşine bilmesi gerektiğini düşünerek bu konuyu açtı ve şunları söyledi: “Sevda Hanım, bu Ağustos’ta ya biz yanacağız ya da ülkemiz düzlüğe çıkacak.”

KEŞİF YAPMIŞLAR

Diğer ayrıntı ise, 12 ve 13 Temmuz’da Marmaris üzerinde yapılan keşif uçuşlarına ilişkin. Darbe girişimi öncesi gerçekleştirilen korsan uçuşların 181. Pars Filo’ya ait iki adet F-16 uçağının Diyarbakır’dan Dalaman’a intikalini içeren ilkinde, uçakların pilotları 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, Yüzbaşı Ceyhan Karakurt ile 181. Filo Komutanı Binbaşı Ahmet Özdemir’in Diyarbakır’dan kalkışta İncirlik semalarına kadar FIGHTER (muharip jet uçağı) koduyla uçtukları, İncirlik’ten sonra ise pilotların NAKLİYE uçağı olarak kod değiştirdikleri tespit edildi. Böylelikle darbeci pilotlar, yoğun hava trafiğinden de yararlanarak kimliklerini yer kontrol sistemlerinden sakladılar. 13 Temmuz’da yapılan uçuşta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tatil planladığı otelde keşif yaptıkları ortaya çıktı.

Taşeron hava harekatı

Mehmet Şanver, iddianame ve harekat özet defteri cerideleri inceleyerek listesini çıkardığı darbeci uçuşlara kitabında geniş yer verdi, FETÖ kalkışmasının hava harekatı bölümünü tarihe yazılı bir not düştü. Bu uçuşları “Taşeron Hava Harekatı” olarak niteleyen Emekli Korgeneral Şanver’in darbe girişimini saat saat ve bir tablo gibi incelikleriyle anlattığı 4. bölümü darbe davalarını yürüten mahkemeler için de önemli bir kaynak olabilecek nitelikte ve detaylı tespit ve değerlendirmeler içeriyor.

RADAR İZİ SİLİNDİ

Kitapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağının Atatürk Havalimanına indirilmesine ilişkin detay bilgiler de yer aldı. TK 8451 iz numarası ile Dalaman Havaalanına inen uçak, saat 01.43’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alarak TK 8456 iz numarası ile havalandı. Uçağı hava resminde takip eden Eskişehir BHHM’de kıdemli kontrolör talimatı ile uçağın izi askeri radar görüntülerinden sildirildi. Uçağın askeri hava resminde görülmesi ve takip edilmesi engellendi. Uçak GK-601 iz numaralı darbeci pilot yönetimindeki F-16’nın yakıtı bittiği için uzaklaşması üzerine emniyetle Atatürk Havalimanı’na indirildi. BHHM tarafından NATO’ya hava resmi gönderilmesi ise 16 Temmuz saat 02.19 itibariyle durduruldu.

Orduevinde kadın tuzağı

Mehmet Şanver, kitabında, gözaltına alınmasını da Şura toplantısı öncesi kendisini lekeleme çabası olarak niteledi ve 15 Temmuz’dan sonra da tezgahların bitmediğine işaret etti. FETÖ’nün TSK’ya nasıl sinsice yerleştiğini, yaşadığı olaylardan örnekler vererek anlatan Şanver, kitabında dikkat çeken bir anısını da anlattı. Karşı karşıya kaldığı FETÖ tuzaklarına ilişkin anılarını da kitabında anlatan Şanver, “FETÖ’nün ilk somut ve hayasız tuzağıyla 2003 yılı Ağustos ayında, albaylığımın son senesinde, bir general adayı olarak karşılaştım” dediği olayı şöyle aktardı:

İNANDIRICI DEĞİLDİ!

“Eskişehir’deki harekat başkanlığına atandığım ilk günlerde Eskişehir Subay Orduevinde kalıyordum. O gün mesai sonrası orduevinde şahsıma tahsis edilen 4. kattaki 431 numaralı odanın, hayatımın ve kariyerimin dönüm noktalarından birinin yaşanacağı bir yer olacağını asla tahmin edemezdim. İstirahat ettiğim sırada kapı çaldı. Hiç tanımadığım ve anlam da veremediğim bir ziyaretçim vardı. Bayan şaşkınlığımdan yararlanmak istercesine ‘İçeri girebilir miyim?’ deyince beynimden aşağı kaynar sular döküldü sanki. ‘Hayır efendim giremezsiniz’ dedim ama kadın ısrarcı idi, ‘Lütfen bırakın gireyim, içeride konuşuruz’ diyordu. Kat görevlisi asker de yanımıza geldi, ‘Evladım, hanımefendi odasını şaşırmış, kendisini odasına götür’ dedim. Fakat bayan ısrarcı, bir türlü ayrılmak istemiyordu. Asker anlamasın diye İngilizce konuşmaya başladı. İnatla içeri girmek istiyordu. İlk kez reddediliyormuş gibi şaşkındı. Ancak yanlış kapıyı çalmıştı. Askere dönüp ‘Yavrum bu kadını hemen buradan uzaklaştır, al götür başımdan’ diyerek kapımı kapattım. Sonra yaşadıklarıma anlam bulmaya çalıştım. Ertesi gün olaya ilişkin yapılan açıklama pek inandırıcı değildi. Onu orduevine aldıran irade, çoktan kayıplara karıştırmıştı bile.”

Düğündeki emirlerle kurtulduk

Emekli Korgeneral Şanver, kızının düğünü sırasında yaşanan gelişmeleri ve darbe girişiminin başarısız olmasını sağlayan kritik emirleri de kitabında anlattı. O gece saat 22.30’da kızının düğününden koptuğunu ve FETÖ ile mücadelesini başlattığını kaydetti. O sırada düğünde olan ve darbeye karşı aktif görev yapabilecek harekat merkezi, karargah ve üs komutanlarına görevlerine dönme emrini vererek Moda Deniz Kulübünden uzaklaştırmasının öneminin altını çizen Şanver, o gecenin en kritik emri olan 5 maddelik emri de düğünde bizzat tarafından kaleme aldığını anlattı. Şanver, o gece darbeciler hilafına yazılmış tek emir olan 5 maddelik emir sayesinde Hava Kuvvetleri’nin pek çok birliğinde darbe ile mücadele edildiği, komandoların inişine izin verilmemesi, pistlerin kalkışının engellenmesi gibi çabaların gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Gece özel görev var

Şanver, 15 Temmuz'da hem düğünde hem de darbe girişimi hazırlıkları kapsamında yaşananları da kaleme aldı. O gün düğünler için gerçekleşen VIP uçuşlarından sadece ikisi Ankara’ya yapıldı. Bunlardan biri de darbeci Tümgeneral Kubilay Selçuk’u taşıyordu. Kayseri'deki iki adet İHA kamera sistemiyle teçhiz edilmiş Gören uçak için Eskişehir’deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi’ne (BHHM) arızalı olduğu bilgisi verilmişti. Ancak iki uçak da faaldi ve uçuş amacını gizleyerek Akıncı Üssü’ne gidebilmişlerdi. BHHM’den görev ret mesajı alan Gören pilotları Batman’a gitmek isteyince, “gece özel görev var” karşılığını almışlardı. Pilotlar bu kez BHHM’den konunun açıklığa kavuşturulmasını istediler, yine ret yanıtı alınca da Batman’a gidip girişimde yer almadılar. Daha önce Batman’da görev yapmış FETÖ’cü pilotlarla bu eksiklik hemen kapatılacaktı.

GÜNDEM FETÖ’nün ataşelerine kırmızı bülten