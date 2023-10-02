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Fahrettin Altun'dan terörle mücadelede medyaya reyting uyarısı

Türkiye, İçişleri Bakanlığına yönelik saldırı girişimi sonrası Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik hava harekatı düzenledi. Operasyon sonucu çok sayıda terör hedefinin imha edildiği bildirilirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hava harekatına sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında, başarılı hava harekatlarının teröre göz açtırmamaya devam edileceğinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Altun, medyanın da sansasyon ya da reyting uğruna kamu çıkarını ve vatandaşların güvenliğini göz ardı edecek davranışlardan kaçınması gerektiğini vurguladı.

Semih Bozkuş
00:18 . 2/10/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Irak'ın kuzeyinde başlatılan hava harekatına ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Medyanın sansasyon ya da reyting uğruna kamu çıkarını ve vatandaşlarımızın güvenliğini göz ardı edecek davranışlardan kaçınması, terörle mücadeleye önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün güvenlik birimlerinin, yıllar boyunca terörle mücadelede katettiği mesafeyi daha da ilerleterek, terörü kaynağında kurutma stratejisini başarıya ulaştırmak ve Türkiye'yi tehdit eden tek bir terörist bırakmamak için gece gündüz çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

"Terör örgütü büyük bir darbe daha almıştır"

Fahrettin Altun, "Kahraman ordumuzun bu gece Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirmiş olduğu başarılı hava harekatları, yalnızca ülkemiz içinde değil sınırlarımızın ötesinde de teröre göz açtırmamaya devam edeceğimizin önemli bir göstergesi olmuştur. Bu harekatlarla terör örgütü büyük bir darbe daha almıştır." ifadelerine yer verdi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ve net bir şekilde vurguladığı gibi Türkiye düşmanları, bir gece ansızın devletimizin güvenlik güçlerinin nefesini enselerinde hissedeceklerdir." diyen Altun, terörle mücadelenin bu denli hassas, etkili ve başarılı geçtiği bir süreçte ulusal ve uluslararası kamuoyunun özellikle terör örgütü tarafından yürütülmeye çalışılan dezenformasyon faaliyetlerine karşı müteyakkız olmasının önemini vurguladı.

Medyaya reyting uyarısı

Medyanın sansasyon ya da reyting uğruna kamu çıkarını ve vatandaşların güvenliğini göz ardı edecek davranışlardan kaçınmasının, terörle mücadeleye önemli katkı sağlayacağına işaret eden Altun, "Türkiye, tüm terör örgütlerine karşı verdiği amansız mücadeleye, son terörist de etkisiz hale getiriline dek devam edecektir." ifadesini kullandı.

Altun, paylaşımında Milli Savunma Bakanlığının hava harekatına ilişkin açıklamasına da yer verdi.




#Ankara
#Terör Saldırısı
#Irak'ın Kuzeyi
#Hava Harekatı
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
#Fahrettin Altun
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