Falyalı çetesi davasında 13 tahliye

Halil Falyalı suç örgütüne yönelik davada ara karar çıktı. KKTC’de öldürülen Falyalı'nın kurduğu, eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ilişkin 13'ü tutuklu 250 sanığın “yasa dışı bahis organizasyonu kurduğu” iddiasıyla yargılanmasına başlandı. Ankara 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, 13 tutuklu sanık, tutuksuz sanıklardan bazıları ve taraf avukatları katıldı. İddianamenin özeti ve kimlik tespitinin ardından sanıklara söz verildi. Daha sonra söz alan cumhuriyet savcısı, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Aykut Aydoğan, Bahri Dokuz, Baran Karaağaç, Doğan Karakaya, Enes Güven, Erkan Koçak, Firdes İşlek Güven, Güray Kıroğlu, Hasan Ay, Mehmet Muhammed Erişen, Selim Kahveciler, Seyfi Uslu ve Şeyda Çelik'in tahliyesine, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti. Duruşma, 13 Mayıs'a ertelendi.