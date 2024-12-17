Falyalı çetesinin ağı ifşa oluyor: Harçlık karşılığı bahis transferi

250 sanıklı Halil Falyalı bahis çetesinin öğrenciden ev hanımlarına uzanan ağı ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre çete özellikle alt gelir grubundan kişileri ağına düşürdü. Öğrenci, ev hanımı ve asgari ücretliler adına açılan çeşitli hesaplarla suç gelirlerinin, mobil bankacılık uygulamaları üzerinden paravan hesaplarda dolaştırıldığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesinden elde edilen bilgiye göre, suçtan elde edilen servet, kripto varlıklara dönüştürülerek finansal takipten gizlenmek istenildi.





HEDEF KİTLE ALT GELİR GRUBU

Saha elemanları, sosyal medya üzerinden düşük gelirli bireylerle temas kurdu. Aylık kazanç teklifiyle sisteme dahil edilen bu bireylerin hesapları, çetenin yasa dışı kazançlarını aklamak için kullanıldı. Soruşturma sürecinde, “suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden” şüphelilerin ise ifadeleri alınarak adli kontrol hükümleri uygulandı.





HESABI KULLANMAK İÇİN HARÇLIK

Şüphelilerden E.Y. (29) savunmasında, hesabının kullanıldığı dönemde üniversite öğrencisi olduğunu ve şimdilerde çiftçilik yaparak geçimini sağladığını belirtti. 2020’de tanıştığı Y.G. isimli şahsın kendisinden mobil bankacılık hesabını kullanmak istediğini ve gelen paraları farklı hesaplara aktarmasını istediğini ifade etti. Ödemelerin kendisine ‘harçlık’ adı altında yapıldığını aktardı.





BİLE İSTEYE YARDIM

Kıbrıs’ta spor akademisi mezunu olan ve geçimini futbol antrenörlüğü yaparak sağlayan U.Ü. (26) savunmasında, babasının vefatı ve pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşadığını ifade etti. Bu süreçte sosyal medyada gördüğü bir ilan aracılığıyla "Harun" isimli şahısla tanışarak banka hesap bilgilerini kullanmasına izin verdiğini söyledi.





EV HANIMLARI DA VAR

Ev hanımı olan ve kocasının geliriyle idare ettiklerini belirten şüpheli M.K. (24), kendisine ait iki banka hesabı olduğunu, ancak bir banka hesabına yaklaşık iki yıl önce bloke konulduğunu ve hesaplarındaki olağan dışı hareketlilikten haberdar olmadığını iddia etti. Bir diğer ev hanımı M.F.A., sağlık sorunları nedeniyle çalışmadığını ve geçimini eşinin maaşıyla sağladığını ifade etti. Daha önce A.Ö.’ye banka hesap kartlarını, mobil bankacılık şifrelerini ve kimlik bilgilerini verdiğini söyledi. Adı geçen işlemlerden ve yüksek para transferlerinden haberdar olmadığını, adına açılan kripto para hesaplarından haberi olmadığını iddia etti.





ROMEO AĞA KATTI

Mersin’de üniversite öğrencisi olan M.A.O. (21), yarı zamanlı olarak bir künefecide çalıştığını belirtti. Kendisine ait birkaç banka hesabı ve bir mobil bankacılık hesabı olduğunu, ancak bu hesapları bir kafede tanıştığı A.Ö. isimli bir şahsa verdiğini ifade etti. Ayrıca kendisine ait bir GSM hattını da verdiği A.Ö.’nün, kartlarında sorun olduğu gerekçesiyle söz konusu hesapları talep ettiğini ve hesapların kontrolünü ona devrettiğini belirtti. Yine Mersin’de üniversite öğrencisi şüpheli R.B. (26), pandemi öncesine kadar garsonluk yaptığını belirtti. Sosyal medyada "kolay para kazanma" ilanıyla karşılaştığını ve Telegram'da "Romeo" isimli bir kişiyle iletişim kurduğunu ifade etti. Romeo’nun, banka hesaplarına şirketin temiz parasının yatırılacağını söylemesi üzerine hesaplarını işlem başına bin TL karşılığında kullandırmaya izin verdiğini söyledi.





Mal varlığına el konulacak

Halil Falyalı

Halil Falyalı'nın ölmesi nedeniyle davası düşse de suçtan elde ettiği servete ilişkin banka hesaplarında, ödeme kuruluşlarında ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarında bulunan mal varlıklarına el konulması kararlaştırıldı.





652 SAYFALIK İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 652 sayfalık iddianame geçtiğimiz günlerde Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. 2022 yılında KKTC’de öldürülen Halil Falyalı’nın liderlik ettiği iddia edilen yasa dışı bahis çetesi için 35 yönetici ve 215 saha elemanı hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.







