Fatihlilere hakaret eden Özge Kar Odabaş’ın ilk vukuatı bu değil





İstanbul’un Fatih ilçesinde, 19 Ağustos pazartesi akşamı, daha önce çok sayıda vatandaşın belediyeye toplanmaları talebiyle şikayette bulunduğu başıboş sokak köpekleri Ayhan Özçelik isimli 40 yaşındaki adama saldırdı.





Çok sayıda köpeğin saldırısına uğrayan Özçelik, boynundan, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.





Özçelik’in hayatını kaybetmesinin ardından TELE1 çalışanı Özge Kar Odabaş’ın yaptığı sosyal medya paylaşımı büyük tepki topladı.









Fatihlilere hakaret etti: “Leş insanlar”





Odabaş, Fatih’te yaşayan vatandaşlara “yobaz ve leş insanlar” diyerek hakaret etti ve “köpeklere laf etmeden önce insanlığa bakın” dedi.





Özge Kar Odabaş, Ayhan Özçelik’in köpeklerin saldırısı sonucu öldüğünü inkar etti.





Özge Kar Odabaş, söz konusu paylaşımını tepkilerin ardından sildi ve X hesabını gizledi.





TELE1’den özür geldi





TELE1 Genel Yayın Yönetmeni, teröristbaşı Öcalan’a düzdüğü methiyelerle bilinen Merdan Yanardağ, Özge Kar Odabaş'ın paylaşımında kullandığı ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak özür diledi. Yanardağ, Odabaş hakkında idari soruşturma başlatıldığını da belirtti.









Bu ilk vukuatı değil





2022 yılında Karar Gazetesi’nde internet editörlüğü yapan Özge Kar Odabaş, o dönem koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Hadi İnşallah" ifadesiyle Twitter’dan paylaşım yaptı.









Karar Gazetesi de yaptığı açıklamada Odabaş’ın işine son verdiklerini duyurarak özür diledi.









Eşi de DHKP/C’den hükümlü





Özge Kar Odabaş’ın, ilk olarak 2018 yılında, terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları iddiasıyla 29 kişi ile birlikte yargılanan eşi Eren Odabaş, "kasten yaralama" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 3 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası aldı.





2024 yılında ise Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde bulunan kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırının ardından olayla ilişkisi olduğu iddiasıyla tutuklandı.



