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Fatihlilere hakaret eden Özge Kar Odabaş’ın ilk vukuatı bu değil

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih’te başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Ayhan Özçelik feci şekilde can verdi. Hayatını kaybeden adamın acılı ailesi söz konusu olayı, “Ayhan’ın boğazını boynunu ısırıp kopartmış köpekler, parçalamışlar” ifadeleri ile aktarırken, göz göre göre yaşanan vahşet karşısında TELE1 çalışanı Özge Kar Odabaş’ın sosyal medya paylaşımı büyük tepki topladı. Odabaş, Fatih’te yaşayan vatandaşlara “yobaz ve leş insanlar” diyerek hakaret etti ve “köpeklere laf etmeden önce insanlığa bakın” dedi. İnfiale yol açan paylaşımı ile gündeme gelen Özge Kar Odabaş’ın bu ilk vukuatı da değil. Odabaş’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2022 yılında korona virüse yakalanması üzerine “Hadi inşallah” dediği ve o dönem çalıştığı Karar Gazetesi’nden de kovulduğu öğrenildi. Özge Kar Odabaş’ın eşi Eren Odabaş’ı da terör örgütü DHKP/C’den hükümlü.

19:45 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 20:03 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fatihlilere "yobaz ve leş insanlar" diyerek hakaret eden Özge Kar Odabaş tepki çekti
Fatihlilere "yobaz ve leş insanlar" diyerek hakaret eden Özge Kar Odabaş tepki çekti

İstanbul’un Fatih ilçesinde, 19 Ağustos pazartesi akşamı, daha önce çok sayıda vatandaşın belediyeye toplanmaları talebiyle şikayette bulunduğu başıboş sokak köpekleri Ayhan Özçelik isimli 40 yaşındaki adama saldırdı.


Çok sayıda köpeğin saldırısına uğrayan Özçelik, boynundan, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.


Özçelik’in hayatını kaybetmesinin ardından TELE1 çalışanı Özge Kar Odabaş’ın yaptığı sosyal medya paylaşımı büyük tepki topladı.



Fatihlilere hakaret etti: “Leş insanlar”


Odabaş, Fatih’te yaşayan vatandaşlara “yobaz ve leş insanlar” diyerek hakaret etti ve “köpeklere laf etmeden önce insanlığa bakın” dedi.


Özge Kar Odabaş, Ayhan Özçelik’in köpeklerin saldırısı sonucu öldüğünü inkar etti.


  • Özge Kar Odabaş, söz konusu paylaşımını tepkilerin ardından sildi ve X hesabını gizledi.


TELE1’den özür geldi


TELE1 Genel Yayın Yönetmeni, teröristbaşı Öcalan’a düzdüğü methiyelerle bilinen Merdan Yanardağ, Özge Kar Odabaş'ın paylaşımında kullandığı ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak özür diledi. Yanardağ, Odabaş hakkında idari soruşturma başlatıldığını da belirtti.



Bu ilk vukuatı değil


2022 yılında Karar Gazetesi’nde internet editörlüğü yapan Özge Kar Odabaş, o dönem koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Hadi İnşallah" ifadesiyle Twitter’dan paylaşım yaptı.



Karar Gazetesi de yaptığı açıklamada Odabaş’ın işine son verdiklerini duyurarak özür diledi.



Eşi de DHKP/C’den hükümlü


Özge Kar Odabaş’ın, ilk olarak 2018 yılında, terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları iddiasıyla 29 kişi ile birlikte yargılanan eşi Eren Odabaş, "kasten yaralama" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 3 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası aldı.


2024 yılında ise Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde bulunan kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırının ardından olayla ilişkisi olduğu iddiasıyla tutuklandı.


Özge Kar Odabaş ve eşi Eren Odabaş
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