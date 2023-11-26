Fatih'te iki katlı metruk binada çökme

Olay, Fatih Yedikule Mahallesi Gençağa sokakta gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Gece saatlerinde sokakta bulunan 2 katlı metruk binanın duvarlarında kısmi çökme meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında, metruk binanın yanındaki boş arsada park halinde bulunan iki otomobil zarar gördü. Olay sırasında ölen ya da yaralanan olmazken park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.

"Gece ses duyduk'

Mahalle sakini Ramazan Seyhan "Gece saat 03.30 sıralarında meterolojinin vermiş olduğu uyarıya karşı baya bir rüzgar olacağını söyledi bize.Gece büyük bir ses duyduk ondan sonra balkona çıktığımızda bir gürültü sesi geldi. Nereye zarar geldiğini göremedik. Sabah kalktığımızda İtfaiyenin geldiğini gördük zabıtanın geldiğini gördük ve iki aracın hasar aldığını gördük" dedi.

Aynı sokakta 4 yıl önce de bina çöktü

Yaklaşık 4 yıl önce de aynı sokakta bulunan başka bir metruk binada çökme meydana gelmişti. Olayda 5 kişi yaralanırken 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetmişti. Belediye ekiplerinden 2 katlı metruk binanın tehlikeli bölümlerinin yıkılacağı, tarihi statüde yer alan binanın yıkımı için ise, Anıtlar Kurulu’nun kararının bekleneceği öğrenildi. Çökme sırasında binadan kopan beton parçalarından zarar gören otomobiller, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.







