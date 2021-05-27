Gündem Fatihte kısıtlamada nargile keyfine polis baskını
İSTANBUL

Fatih’te kısıtlamada nargile keyfine polis baskını

Fatih’te kısıtlamalara rağmen açık olan bir nargile kafeye polis ekiplerince baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında kısıtlamalara ve sosyal mesafe kuralına uymayan 44 kişiye toplam 138 bin 600 TL para cezası kesildi.

Haber Merkezi İHA
Fatih’te kısıtlamada nargile keyfine polis baskını
Vatan Caddesi’nde nargile servisi yapan bir kafeye baskın düzenlendi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısıtlama saatlerinde Vatan Caddesi’nde nargile servisi yapan bir kafenin olduğu tespit edildi. Ekiplerin kafede gerçekleştirdiği kontrollerde içeride çok sayıda şahsın sokağa çıkma kısıtlamasını delerek sosyal mesafe ve izolasyon kurallarını ihlal ederek oturduğu görüldü. Kafede maskesiz olarak oturan müşterilere çay ve nargile servisi yapıldığı belirlendi.

İHA

Kafede bulunan 44 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 150 TL’den toplam 138 bin 600 lira para cezası kesildi. Kafe sahibine ayrıca sigortasız işçi çalıştırmaktan ve Covid-19 tedbirlerine uymamaktan cezai gerekli işlem uygulandı.

İstanbul’un göbeğinde pes dedirten görüntüler: Boğaz manzaralı otelde basıldılar
FOTOĞRAF 8
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle eğlence mekanlarının faaliyetlerine ara verilmişti.
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Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün Cihangir’de bir otelin teras katında çok sayıda kişinin olduğu ve nargile ile sigara kullandıklarını ihbarını aldı.
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Boğaz manzaralı kafede basıldılar <br> <br> İhbarı değerlendiren ekipler, otelin teras katında çok sayıda kişinin maske bile takmadan iç içe, yüksek sesli müzikler eşliğinde masalarda oturduğunu gördü.
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Polis ekipleri bunun üzerine eğlenceyi sonlandırarak işletmeye ve içeridekilere “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari işlem uyguladı.
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Sigara ve nargilenin de kullanıldığı görülen mekan yapılan işlemlerin ardından boşaltıldı. Baskın anları ise kameralara yansıdı.
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İstanbul’un göbeğinde pes dedirten görüntüler Boğaz manzaralı otelde basıldılar
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İstanbul’un göbeğinde pes dedirten görüntüler Boğaz manzaralı otelde basıldılar
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İstanbul’un göbeğinde pes dedirten görüntüler: Boğaz manzaralı otelde basıldılar
Cihangir'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak yasağa rağmen kafeterya olarak faaliyet gösteren bir otelin teras katına Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Maske bile takmayan kişilerin nargile ve sigara kullandığı anlar kameralara yansırken, işletme sahibine ve içeridekilere idari para cezası uygulandı.


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