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Fatih'te metruk bina çöktü

İstanbul Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

11:33 . 21/02/2023 Salı
DHA
İtfaiye ekipleri enkazda inceleme başlattı.

İtfaiye ekipleri enkazda inceleme başlattı.

Fatih Katip Kasım Mahallesi Hadım Odaları Sokakta yer alan 3 katlı metruk binada, saat 11.00 sıralarında çökme meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi.

İtfaiye erleri enkazda inceleme başlattı.

Can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Metruk binanın çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, metruk binanın çökmesiyle sokağı toz bulutu kaplıyor.

Sokaktan geçen kimsenin olmaması ise olası facianın önüne geçti.



#istanbul
#fatih
#bina
1 saat önce
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Fatih'te metruk bina çöktü
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