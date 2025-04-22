Fatoş'u işe Bağdatlı aldırmış

İBB’ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in, firari Emrah Bağdatlı’nın girişimleriyle işe alındığı ortaya çıktı. Bağdatlı’nın kazandığı ihalelere dair ödemeleri geciktirdiği için eski Genel Müdür Elif İpek Atayman’ı görevden aldırdığı öne sürüldü. Normal şartlarda Medya AŞ'nin ödemeleri 2 ay geriden gelirken, Bağdatlı'nın aldığı ihalelerde ödemesi her zaman 1 hafta içinde yapıldığı belirtiliyor.
İBB’ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in, firari sanık Emrah Bağdatlı’nın girişimleriyle göreve getirildiği ortaya çıktı. Bağdatlı’nın kazandığı ihalelere dair ödemeleri geciktiren eski genel müdür Elif İpek Atayman’ı bizzat görevden aldırdığı belirtilirken, Türker’in ilk iş gününde şirkete Bağdatlı ile birlikte geldiği ifade ediliyor. Medya AŞ’de Bağdatlı’ya tanınan ayrıcalıklı ödeme takvimi ise dikkat çekti. Normal şartlarda firmalara yapılan ödemeler 2 ay geriden gelirken, Bağdatlı’nın ihalelerinde paranın bir hafta içinde ödendiği kaydedildi.
Talimat verir gibi
Soruşturma kapsamında tutuklanan mevcut Genel Müdür Fatoş Pınar Türker’in de ilk iş gününde Medya AŞ binasına Bağdatlı ile birlikte geldiği öğrenildi. Bağdatlı’nın ödemeler konusunda benzer zorlukları Türker’e de çıkardığı, hatta bazı ödemeler için talimat verir gibi mesajlar attığı ifade ediliyor.
Hatırlamadığım gayrimenkullerim olabilir
Öte yandan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun gibi Acarkent’te yaşayan Türker'in emniyet ifadesine Yeni Şafak ulaştı. Aylık gelirini 350 bin TL olarak beyan eden Türker’in eski eşi Mehmet Rüstemoğlu ile ortak 1 evi, 2016 yılında satın aldığı Arnavutköy’de bir villası ve İkitelli’de 1 dükkanı bulunuyor. Aileden zengin olduğunu belirten Türker, üzerine kayıtlı hatırlayamadığı başka gayrimenkullerin de olabileceğini, ayrıca 800 bin dolar civarında bankada parası olduğunu ifade etti. Acarkent’te 10 yıldır kirada oturduğunu belirten Türker, Medya AŞ’nin tahsis ettiği skoda Süper B marka araç kullandığını anlattı. Nisan 2021’den bu yana Medya AŞ’de çalışan Türker’e reklam mecralarıyla ilgili izin süreçleri ve ihalelerle ilgili pek çok soru yöneltildi.
Prosedüre uygun
Türker’e savcılık soruşturmasında Medya AŞ’nin doğrudan alım yöntemiyle ihale verip vermediği soruldu. Türker sorgusunda, Medya AŞ’nin doğrudan alım yöntemiyle uygulanan ihalelerde zorunda olmadıkları halde 3 farklı firmadan daha teklif aldıklarını anlattı. Türker ifadesinde, Reklam İstanbul Medya ve Reklamcılık AŞ, Pragmatik Reklam Bilişim Organizasyon ve Adint Reklam Organizasyon ve Medya Teknoloji gibi şirketlerden teklif alındığını, bu uygulamanın ise şirket için prosedüre uygun olduğunu savundu. 3 şirketten teklif alınarak en düşük olana ihale verildiğini belirten Türker emniyet ifadesinde, genel müdür olarak göreve başladığı dönemde Reklam İstanbul isimli şirketle çalışılmasını gerekçe gösterdi.
Yetkinlik yoksa taşere et
Medya AŞ’nin ihale aldığı bazı kalemlerde yeterliliği bulunmadığında işleri alt firmalara taşere ettiğini belirten Türker, bu taşerona devrin şirket prosedürleri içinde mümkün olduğunu ifade etti. Örnek olarak, SK Production adlı firma ile Kiptaş’a ait organizasyon işlerinin Medya AŞ yerine bu taşeron şirket üzerinden yürütüldüğünü anlattı. İhaleyi alan şirketler ile taşere edilen firmalar arasındaki bağlantıların da sorulduğu Türker, bu detayları bilmediğini belirterek yanıtsız bıraktı.
Hibede şaibe mi var?
Medya AŞ, pandemi döneminde İBB’nin katıldığı ve “Askıda Fatura” projesiyle kazandığı Bloomberg Global Mayors Challenge’tan 1 milyon dolar hibe almıştı. Gizli tanık beyanlarına göre, sözkonusu hibeden gelen gelir İBB kayıtlarına göre yalnızca 1 milyon TL olarak gösterildi. Türker bu iddiayı, hibe parası doğrudan İBB’ye aktarılamadığı için Medya AŞ üzerinden yönetildiğini ve ödemenin performansa bağlı olarak parça parça yatırıldı şeklinde açıkladı.
Elden para alma yetkisi yok
- İBB’ye reklam vermek isteyen kişiler ilk olarak Elif Güven ile kontak kurup, daha büyük işler için devreye Pınar Türker’in girdiği tanık ifadelerine yansıdı. Pınar Türker, şirkette kimsenin elden para alma yetkisinin bulunmadığını, tüm ödemelerin şirketin banka hesaplarına yapıldığını belirtirken, iddiaların belgelendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Gayriresmi ücrete farazi sözleşmeler
- Reklam mecralarıyla ilgili izinler AK Parti döneminde İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü uhdesinde gerçekleşirken, yönetim CHP’ye geçince reklamlarla ilgili izinler Kültür AŞ’den verilmeye başladı. Savcılığa ulaşan pek çok kişi, bu izinler için gayriresmi ücretler talep edildiğini, bunun da yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için şirketlere tasarım, grafik gibi bedel içerikleriyle farazi sözleşmeler imzalatıldığı, bu doğrultuda da faturaların kesildiği belirtildi. İBB yönetiminin bu bedellerin yanı sıra şirketlerden ecrimisil tahsil etmek suretiyle bu iş ve işlemleri yasal zemine oturttuğu, bu işlemleri Emlak İstimlak Daire Başkanı Kaan Sürmegöz ve Reklam Yönetim Müdürü Adem Tuncay’ın birlikte yürüttüğü öne sürüldü. İBB yetkililerinin şirketlerden para almak için reklam izinleri için yapılan başvurulara 1 yıl gecikmeli yanıt verdiği, bu izinler verilmeden asılan reklamlar ise zabıta yoluyla söktürülmesi yönünde girişimde bulunulduğu da öne sürüldü.