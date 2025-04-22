Fatoş'u işe Bağdatlı aldırmış

Reklam mecralarıyla ilgili izinler AK Parti döneminde İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü uhdesinde gerçekleşirken, yönetim CHP’ye geçince reklamlarla ilgili izinler Kültür AŞ’den verilmeye başladı. Savcılığa ulaşan pek çok kişi, bu izinler için gayriresmi ücretler talep edildiğini, bunun da yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için şirketlere tasarım, grafik gibi bedel içerikleriyle farazi sözleşmeler imzalatıldığı, bu doğrultuda da faturaların kesildiği belirtildi. İBB yönetiminin bu bedellerin yanı sıra şirketlerden ecrimisil tahsil etmek suretiyle bu iş ve işlemleri yasal zemine oturttuğu, bu işlemleri Emlak İstimlak Daire Başkanı Kaan Sürmegöz ve Reklam Yönetim Müdürü Adem Tuncay’ın birlikte yürüttüğü öne sürüldü. İBB yetkililerinin şirketlerden para almak için reklam izinleri için yapılan başvurulara 1 yıl gecikmeli yanıt verdiği, bu izinler verilmeden asılan reklamlar ise zabıta yoluyla söktürülmesi yönünde girişimde bulunulduğu da öne sürüldü.