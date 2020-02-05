Felaket bölgesinde üçüncü çığ uyarısı

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ederken ikinci bir çığ daha düştü. AFAD, ikinci faciada 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin yaralandığını açıkladı.

OYNAT 00:59 Bahçesaray'da çığ altında kalanları arayan ekibin üzerine çığ düştü Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'da çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştüğünü söyledi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Van'daki çığ felaketinden çok acı haber: 26 kişi hayatını kaybetti





Kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor

Bölgede zorlu hava koşulları altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, üçüncü bir çığ uyarısı daha yapıldı. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gelen vatandaşlar bölgede uzaklaştırılırken, kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor.