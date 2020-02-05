Gündem Felaket bölgesinde üçüncü çığ uyarısı
VAN

Felaket bölgesinde üçüncü çığ uyarısı

Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği felaket bölgesinde üçüncü çığ uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Çığ altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Çığ altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ederken ikinci bir çığ daha düştü. AFAD, ikinci faciada 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bahçesaray'da çığ altında kalanları arayan ekibin üzerine çığ düştü
OYNAT 00:59
Bahçesaray'da çığ altında kalanları arayan ekibin üzerine çığ düştü
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'da çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştüğünü söyledi.

Van'daki çığ felaketinden çok acı haber: 26 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Van'daki çığ felaketinden çok acı haber: 26 kişi hayatını kaybetti

Çığ faciasının dehşete düşüren kareleri
FOTOĞRAF 33
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Çığ faciasının dehşete düşüren kareleri
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Olayda aralarında güvenlik görevlilerinin bulunduğu 26 kişi hayatını kaybetti.


Kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor

Bölgede zorlu hava koşulları altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, üçüncü bir çığ uyarısı daha yapıldı. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gelen vatandaşlar bölgede uzaklaştırılırken, kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor.

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