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DİYARBAKIR

Feryatlar üzerine komşuları yetişti: Cinnet getiren baba kendini, eşini ve kızını benzin dökerek yaktı

Diyarbakır'da cinnet getiren baba, evde yaşanan tartışmanın ardından 12 yaşındaki kızı ve 30 yaşındaki eşinin üzerine benzin dökerek ateşe verdi. 32 yaşındaki adam alev topuna dönen kızının ve eşinin ardından kendini de yaktı. Feryatların üzerine komşularının haber vermesi ile olay yerine gelen ekipler vücutlarında ağır yaralar oluşan aileye müdahale etti. Olay sırasında evde bulunmayan diğer 3 kardeş eve geldiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. 3 kardeşe polis ekipleri sahip çıktı.

Haber Merkezi DHA
Diyarbakır'da korkunç olayın yaşandığı ev.
Diyarbakır'da korkunç olayın yaşandığı ev.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde cinnet getiren Can Yılmaz (35), kendisiyle birlikte eşi Güllü (30) kızı Zeynep Yılmaz'ı (12), benzin dökerek ateşe verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve vucutlarında yanıklar bulunan aileden, anne Güllü Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ALEV TOPUNA DÖNDÜLER

  • Olay 19.00 sıralarında Ergani ilçesinin Aziziye Mahallesinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 4 çocuk babası Can Yılmaz, iddiaya göre eşi ile tartıştıktan sonra cinnet getirdi. Bu sırada evde bulunan benzini önce kızı Zeynep ve eşi Güllü Yılmaz'ın üzerine döken baba Yılmaz ardından ateşe verdi. Eşi ve kızı bir anda alev topuna dönen Can Yılmaz daha sonra da kendi üzerine benzin dökerek yaktı.

DHA
Diyarbakır Ergani'de olayın yaşandığı ev.

FERYATLAR ÜZERİNE KOMŞULARI POLİSE HABER VERDİ

Evden duyulan feryatlar ve yangın nedeniyle komşuları polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Vucutlarında çeşitli derecelerde yanıklar bulunan aileye ise ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Can Yılmaz, eşi Güllü ve kızı Zeynep, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Güllü Yılmaz'ın sağlık durum ağır olmasıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Anne Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

  • Bu arada olay sırasında ailenin diğer 3 çocuğunun ise evde olmadığı öğrenildi. Olayın ardından eve geldiklerinde korkunç manzara ile karşılaşan 3 çocuk polis tarafından korumaya alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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