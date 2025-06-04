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Fethiye'de dalış yapan bir dalgıç boğularak hayatını kaybetti

Fethiye'de dalış yapan bir dalgıç boğularak hayatını kaybetti

17:134/06/2025, Çarşamba
DHA
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Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde denize dalış yapan Hakan Hancıoğlu (38) boğuldu.

Olay, sabah saatlerinde Ölüdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Dalış yapmak için denize giren Hakan Hancıoğlu'nun uzun süre sudan çıkmadığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, bir süre sonra Hancıoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Hakan Hancıoğlu'nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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